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    Путін та рука. Диктатор дивно поводився під час доповіді Шойгу (відео)

    Путін у неприродній позі схопився за стіл під час зустріч із Шойгу. Соцмережі припускають, що кремлівський диктатор страждає на хворобу Паркінсона - Путін та рука. Диктатор дивно поводився під час доповіді Шойгу (відео)
    Путін у неприродній позі схопився за стіл під час зустріч із Шойгу. Соцмережі припускають, що кремлівський диктатор страждає на хворобу Паркінсона
    фото: скріншот

    Володимир Путін несподівано схопився за стіл під час зустрічі із міністром оборони Росії Сергієм Шойгу і увесь час не відпускав стільницю

    Поведінка хазяїна Кремля під час сьогоднішньої зустрічі із Шойгу викликала питання щодо стану здоров’я російського диктатора. Відеозапис зустрічі Путіна з міністром оборони оприлюднив кремлівський Telegram-канал RIA_Kremlinpool.

    На відео помітно, що президент Росії, вислуховуючи доповідь міністра, постійно тримається правою рукою за стіл, буквально не відпускаючи стільницю.

    У соцмережах українці звернули увагу на цей жест російського диктатора, а також на його неприродну позу, зробивши кілька припущень.

    Користувачі Facebook припускають, що Путін страждає на хворобу Паркінсона (тремтливий параліч): «При Паркінсоні тремор. Так він фіксує руку, щоб не смикалася».

    Також питання викликала і поведінка президента Росії біля труни з тілом Володимира Жириновського, який нещодавно помер від наслідків коронавірусу.

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    Інавгурація-2004 (дивитися з 2:49):

    Інавгурація-2012:

    Втім, частина дописувачів упевнена, що це відео взагалі фейкове.

    У обговорені також був згаданий радянський кінофільм про Другу світову війну «Звільнення», де інший диктатор, фюрер Німеччини Адольф Гітлер у одному з кадрів також тримався рукою за стільницю.

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    Нагадаємо, згідно із журналістським розслідуванням, Путін постійно возить із собою купу лікарів, серед яких є спеціаліст із онкологічних захворювань, а також отоларинголог, аби оперативно виявити можливі проблеми із щитовидною залозою у кремлівського диктатора.

    Теги: росія путін хвороби хвороба Паркінсона
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    Путін та рука. Диктатор дивно поводився під час доповіді Шойгу (відео)