Путін та рука. Диктатор дивно поводився під час доповіді Шойгу (відео)
Володимир Путін несподівано схопився за стіл під час зустрічі із міністром оборони Росії Сергієм Шойгу і увесь час не відпускав стільницю
Поведінка хазяїна Кремля під час сьогоднішньої зустрічі із Шойгу викликала питання щодо стану здоров’я російського диктатора. Відеозапис зустрічі Путіна з міністром оборони оприлюднив кремлівський Telegram-канал RIA_Kremlinpool.
На відео помітно, що президент Росії, вислуховуючи доповідь міністра, постійно тримається правою рукою за стіл, буквально не відпускаючи стільницю.
У соцмережах українці звернули увагу на цей жест російського диктатора, а також на його неприродну позу, зробивши кілька припущень.
Користувачі Facebook припускають, що Путін страждає на хворобу Паркінсона (тремтливий параліч): «При Паркінсоні тремор. Так він фіксує руку, щоб не смикалася».
Також питання викликала і поведінка президента Росії біля труни з тілом Володимира Жириновського, який нещодавно помер від наслідків коронавірусу.
Інавгурація-2004 (дивитися з 2:49):
Інавгурація-2012:
Втім, частина дописувачів упевнена, що це відео взагалі фейкове.
У обговорені також був згаданий радянський кінофільм про Другу світову війну «Звільнення», де інший диктатор, фюрер Німеччини Адольф Гітлер у одному з кадрів також тримався рукою за стільницю.
Нагадаємо, згідно із журналістським розслідуванням, Путін постійно возить із собою купу лікарів, серед яких є спеціаліст із онкологічних захворювань, а також отоларинголог, аби оперативно виявити можливі проблеми із щитовидною залозою у кремлівського диктатора.