Путін та рука. Диктатор дивно поводився під час доповіді Шойгу (відео)

Путін у неприродній позі схопився за стіл під час зустріч із Шойгу. Соцмережі припускають, що кремлівський диктатор страждає на хворобу Паркінсона

Володимир Путін несподівано схопився за стіл під час зустрічі із міністром оборони Росії Сергієм Шойгу і увесь час не відпускав стільницю

Поведінка хазяїна Кремля під час сьогоднішньої зустрічі із Шойгу викликала питання щодо стану здоров’я російського диктатора. Відеозапис зустрічі Путіна з міністром оборони оприлюднив кремлівський Telegram-канал RIA_Kremlinpool.

На відео помітно, що президент Росії, вислуховуючи доповідь міністра, постійно тримається правою рукою за стіл, буквально не відпускаючи стільницю.

У соцмережах українці звернули увагу на цей жест російського диктатора, а також на його неприродну позу, зробивши кілька припущень.

Користувачі Facebook припускають, що Путін страждає на хворобу Паркінсона (тремтливий параліч): «При Паркінсоні тремор. Так він фіксує руку, щоб не смикалася».

Також питання викликала і поведінка президента Росії біля труни з тілом Володимира Жириновського, який нещодавно помер від наслідків коронавірусу.

Інавгурація-2004 (дивитися з 2:49):

Інавгурація-2012:

Втім, частина дописувачів упевнена, що це відео взагалі фейкове.

У обговорені також був згаданий радянський кінофільм про Другу світову війну «Звільнення», де інший диктатор, фюрер Німеччини Адольф Гітлер у одному з кадрів також тримався рукою за стільницю.

Нагадаємо, згідно із журналістським розслідуванням, Путін постійно возить із собою купу лікарів, серед яких є спеціаліст із онкологічних захворювань, а також отоларинголог, аби оперативно виявити можливі проблеми із щитовидною залозою у кремлівського диктатора.