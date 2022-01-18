Агресія проти України: Путін копіює Гітлера

Путін і його соратники роблять заяви у стилі Гітлера

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Срочно! Путин наконец ответил американцам на их отказ от российских предложений.

«В течение долгого времени мы страдали от ужасной проблемы, созданной распадом СССР, которая усугублялась, пока не стала невыносимой для нас. Крым был – и есть российской землей. Донбасс был – и есть российский. Обе эти территории по их культурному развитию принадлежат исключительно России. Донбасс был отнят у нас, Крым был присвоен Украиной. Как и на других территориях, с русскоязычным населением, проживающим там, обращались все хуже и хуже. Более чем миллион человек русской крови в 1991 году были отрезаны от их родины.

Как всегда, я пытался мирным путем добиться пересмотра, изменения этого невыносимого положения. Это – ложь, когда говорят, что мы хотим добиться перемен силой.

По своей собственной инициативе я неоднократно предлагал пересмотреть эти невыносимые условия. Все эти предложения, как вы знаете, были отклонены – предложения об ограничении вооружений и, если необходимо, разоружении, предложения об ограничении военного производства, предложения о запрещении некоторых видов современного вооружения. Вы знаете о предложениях, которые я делал для восстановления российского суверенитета над российскими территориями. Вы знаете о моих бесконечных попытках, которые я предпринимал для мирного урегулирования. Все они оказались напрасны.

Невозможно требовать, чтобы это невозможное положение было исправлено мирным путем, и в то же время постоянно отклонять предложения о мире. Так же невозможно говорить, что тот, кто жаждет перемен для себя, нарушает закон – ибо западный диктат – не закон для нас.

Нам также ясно, что у западных демократий нет времени и нет интереса решать эти проблемы. Но отсутствие времени – не оправдание безразличия к нам. Более того, это не может быть оправданием безразличия к тем, кто страдает больше всего.

Я, естественно, сформулировал наконец российские предложения. Нет на свете ничего более скромного и лояльного, чем эти предложения. Эти предложения были отвергнуты...».

Поверили? Нетрудно было поверить, ведь абсолютно в стиле последних заявлений Путин и Ко. И ситуация похожа. А это была цитата из речи Гитлера в Рейхстаге 1 сентября 1939 г, после вторжения в Польшу и начала Второй мировой войны. Я только заменил немцев на русских, Германию на Россию, Данциг и коридор на Крым и Донбасс, а Польшу на Украину, еще Версальский договор на распад СССР и даты. Путин просто ученически копирует Гитлера, в том числе и в истории с этими одновременно провокационными и безумными предложениями американцам.

Джерело: блог Ігора Ейдмана

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