Діагноз Путіна. Медики та світові ЗМІ аналізують поведінку та вчинки диктатора

«Люди з хворобою Паркінсона часто починають діяти за принципом «все або нічого»

Путін виглядав слабким і нестійким під час всеночної служби на Великдень, через що іноземна преса стала обговорювати стан його здоров’я. Зокрема Daily Mail написала, що коли Путін стояв у московському Храмі Христа Спасителя поруч із мером столиці Сергієм Собяніним, він закусив губу і був невпевнений вигляд, знервований та розсіяний.

Заголовок матеріалу Daily Mail, присвяченого Путіну: «Зле, Володю? Путін виглядає нестійким на кадрах з церковної служби до Великодня, на яких видно, як він кусає губу і нервує: чутки про поганий стан його здоров’я набирають обертів, а війна досі складається не на його користь»

Раніше Кремль вже спростовував чутки про те що у Путіна – хвороба Паркінсона. Його поведінка під час офіційної зустрічі з Шойгу все більше наводить на підозри, що російський президент таки страждає на цю недугу. Спостерігачі стверджують, що рухи Путіна тотожні проявам хвороби Паркінсона, яка викликає тремор, уповільнення рухів і скутість.

«Багато медичних ознак переконали мене у тому, що він – хвора людина, і найпереконливіший діагноз – це рання стадія хвороби Паркінсона, – зазначає колишній радник британського уряду з оборони та НАТО професор Гвітіан Прінс, посилаючись на досвід своєї дружини, клінічного психолога, яка впродовж 30 років працювала з людьми, що мали дегенеративні захворювання мозку. Професор додає, що люди, які живуть з хворобою Паркінсона, часто починають діяти за принципом «все або нічого», адже певні неврологічні процеси заважають їм сприймати інформацію раціонально.

Водночас Зеленський, як зазначає Daily Mail, є прямою протилежністю Путіну. Він звернувся до українського народу з православним великоднім посланням надії та єдності.

«Сьогодні ми всі віримо у перемогу України і всі переконані, що нас не знищить жодна орда чи зло», – сказав Зеленський, виступаючи у вбранні кольору хакі.

Зеленський записав послання у Софійському соборі у Києві

Кепсько і Путіну, і Шойгу?

Ще перед Великоднєм Путін на камеру провів зустріч зі своїм міністром оборони Сергієм Шойгу. Той тривалий час був відсутній у публічному просторі, на тлі повідомлень про те, що його стосунки з Путіним загострилися після багатьох ганебних поразок російської армії в Україні.

Андерс Ослунд, шведсько-американський економіст і дипломат, провідний міжнародний експерт з питань національних економік України, Росії та країн колишнього СРСР, професор Джорджтаунського університету, прокоментував вигляд обох: «у депресії і, здається, у поганому здоров’ї».

За вісім тижнів після вторгнення Росії в Україну Шойгу, схоже, почувається не краще, ніж Путін. Раніше російсько-ізраїльський бізнесмен Леонід Невзлін заявив, що Шойгу переніс серцевий напад, причиною якого, швидше за все, стали воєнні невдачі, і знаходиться у реанімації після обширного інфаркту, який «не міг статися через природні причини».

Путін ухопився рукою за стіл, а нога його постійно смикалася, якщо відривалася від підлоги

«Здоровому президенту не потрібно було би триматися рукою, як важелем, і він не переймався би тим, щоби обидві ноги стояли на землі», – коментує поведінку Путіна на тій же зустрічі професор Ерік Б’юсі, експерт з мови тіла Техаського технічного університету, якого цитує The Sun.

Які висновки можна зробити з вигляду і поведінки Путіна і Шойгу (Фото: Reuters)

bloated face and neck – роздуті обличчя і шия

slurring words – невиразне мовлення

gripping table – стискання столу

reading from script – читання сценарію

poor posture – погана постава

tapping foot – сіпання ногою

Джерело страждань Шойгу і Путіна

Масштаб втрат російських військ в Україні вже перевищує 21 тис. осіб. Було знищено 873 танки, 2238 броньованих машин, 179 літаків, 154 гелікоптери та 408 артилерійських систем.

24 лютого війська Путіна швидко наблизилися до Києва, але наприкінці березня змушені були відійти від околиць столиці та переорієнтувати зусилля на Донбас після того, як Україна успішно відбила їхні наступи, завдавши значних втрат. Ці втрати російських військ експерти пояснюють невдалими тактичними рішеннями і значною недооцінкою можливостей Збройних сил України.

На початку війни російські військові вірили, що вторгнення буде швидким і ефективним. Станом на 24 лютого сухопутна армія Росії налічувала 280 тис. штатних військових проти 125,6 тис. українських. Але, за словами Майкла Кларка, запрошеного професора кафедри військових досліджень Королівського коледжу Лондона, кількість російських солдатів, необхідних для захоплення всієї України та контролю над усім населенням, мала становити близько мільйона. Це демонструє, що Кремль явно недооцінив кількість сил, необхідних для перемоги.

Джерело: Daily Mail

Переклад: Наталія Сокирчук, «Главком»