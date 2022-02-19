Путін, як і Гітлер, сильно захопився езотерикою?

Не здивуюся, що коли будуть відкриті архіви, ми дізнаємося, що єдиним приводом для вторгнення було число 22.02.2022

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Гитлер, как известно, на эзотерике, метафизике и прочей мистике головой уехал довольно сильно. У него были свои астрологи, факельные шествия, знаки, кабала – вот это все.

Путин, говорят, на этой теме тоже подвинулся рассудком знатно. Зачем, казалось бы, уносить венок с Пискаревского кладбища после того, как его возложил Путин? С рациональной точки зрения здесь нет вообще никакой логики. Ну, нельзя же уже отравить – человек его подержал в руках, положил, ушел, больше к нему не притронется, всё. С точки зрения безопасности выполненное действие опасным уже не является.

Но с точки зрения эзотерики логика есть. Человек подержал предмет в руках. Значит – через этот предмет на него можно наложить сглаз.

И я охотно верю в эту версию.

Русские сейчас, по-моему, активно ищут казус белли. Ну, черт его знает. По-моему, он Х**** не нужен.

Не удивлюсь, если Путин уехал головой в эзотерику настолько, что, когда будут открыты архивы, мы узнаем, что единственным поводом для вторжения было число 22.02.2022

Ну, 08.08.08 же было удачным?

А тут вообще палиндром.

Джерело: блог Аркадія Бабченка

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