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    Під посольством РФ в Естонії активісти вимагали припинити агресію проти України (фото)

    В акції взяли участь десятки активістів - Під посольством РФ в Естонії активісти вимагали припинити агресію проти України (фото)
    В акції взяли участь десятки активістів
    фото Дмитра Мороза

    У заході взяли участь кілька десятків людей

    23 лютого під посольством Російської Федерації в Таллінні (Естонія) зібралися кілька десятків місцевих українців, представників грузинської діаспори, та закордонних працівників, які перебувають в естонській столиці. Про це повідомляє «Главком».

    Активісти прийшли на заклик в групі естонських експатів у Facebook, щоби висловити своє обурення щодо агресії Кремля в Україні.

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    Під посольством РФ в Естонії активісти вимагали припинити агресію проти України (фото)
    Під посольством РФ в Естонії активісти вимагали припинити агресію проти України (фото)
    Під посольством РФ в Естонії активісти вимагали припинити агресію проти України (фото)
    Під посольством РФ в Естонії активісти вимагали припинити агресію проти України (фото)
    фото Дмитра Мороза

    Із собою люди принесли плакати та банери із закликами до РФ припинити агресію проти України. Також на плакатах було присутнє порівняння російського президента Путіна із Гітлером тощо.

    Раніше Європарламент підтримав рішення надати Україні 1,2 млрд євро допомоги.

    Нагадаємо, раніше Естонія передала українським військовим мобільний польовий шпиталь (фото).

    До слова, у січні Естонія звернталася до Німеччини за дозволом для постачання Україні гаубиць.

    Також варто нагадати, що ця балтійська країна розробила карту готовності на випадок вторгнення РФ в Україну.

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    Теги: Росія війна Естонія українці посольство
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    Під посольством РФ в Естонії активісти вимагали припинити агресію проти України (фото)