Працівники ФСБ в окупованому Криму катували затриманого кримського татарина

Чоловіка били струмом і вимагали зізнання

В окупованому Криму Нарімана Аметова затримали 17 грудня. Чоловік стверджує, що після затримання його катували співробітники ФСБ – били струмом. Про це інформує прокуратура АР Крим.

У помешкання Аметова силовики прийшли зранку. Чоловіка вони одразу забрали на допит.

Окупанти намагались довести причетність Аметова до начебто підриву газопроводу у селищі Перевальне. Додому чоловік повернувся вже ввечері і повідомив про тортури. Свою розповідь кримський татарин виклав на відео, яке оприлюднила «Кримська солідарність».

«Під вухо мені засунули якісь ганчірки. Я відчув, що туди почали просовувати дроти, відчував їхній рух по обличчю і зрозумів, що мене битимуть струмом», – розповів Аметов.

Чоловік терпів та продовжував наполягати на адвокаті. Лише після третього удару, розповів Аметов, прийшов якийсь працівник ФСБ і повідомив йому, що він «чистий». Проте затриманого попередили, якщо він розповість про те, що відбувалось, оприлюднять документ, який він підписав. У ньому мовиться про співпрацю з ФСБ.

«Я сказав: Добре, я говорити не буду. Але вони зробили помилку. Краще б вони вбили мене, бо я розповідатиму про все, що відбувається», – сказав кримський татарин.

Аметова залишили за містом, а додому він дістався на попутній машині.

Прокуратура АР Крим кваліфікувала тортури як воєнний злочин. Кримінальне провадження розпочали за порушення законів та звичаїв війни. Спочатку справу порушили за незаконне затримання та порушення недоторканності житла, проте згодом її перекваліфікували.

Як відомо, окупанти висунули заступнику голови Меджлісу обвинувачення у підриві газопроводу.

Нагадаємо, українського журналіста катують у Криму.

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