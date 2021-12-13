ФСБ Росії заявила про викриття «терористичної мережі», пов'язаної з Україною

Організація нібито готувала масові вбивства на території Росії

Співробітники Федеральної служби безпеки Росії затримали 106 осіб у 37 регіонах країни. Всім цим людям закидають причетність до нібито «неонацистського молодіжного угрупування М. К. У», нібито пов'язаного з українськими спецслужбами. Про це повідомляється на сайті відомства.

Співробітники російської спецслужби стверджують, шо організація М.К.У (Маніяки. Культ убивць – «Главком»), яку начебто курують українські спецслужби через керівника – українця Єгора Краснова, розробляє план із здійснення на території РФ серії терористичних атак та масових вбивств.

Також повідомляється, що за місцем розміщення кількох осередків організації російські правоохоронці вилучили різноманітну вогнепальну, холодну зброю та спеціальні засоби.

Зазначимо, що перша згадка про так звану «М. К. У» з’явилися у російських ЗМІ на початку 2021 року. Загалом Федеральна служба безпеки Росії з початку 2021 року вже щонайменше вчертверте затримує у різних регіонах країни «учасників української радикальної спільноти МКУ».

При цьому в якості доказу «українського коріння» організації від початку затримань використовувався відеозапис із допитом одного з нібито членів «МКУ», на якому він розповідає, що організацію курує «Єгор Краснов з Дніпра». Як повідомляє російська Новая газета, у матеріалах Слідчого комітету РФ, що розслідував справу організації, відсутня будь-яка інформація про українські зв'язки затриманих.

Раніше повідомлялося, що ФСБ затримала ексдепутата окупованої Ялти за «шпигунство» для України.

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