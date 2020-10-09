Обвинувальний акт стосовно екс-генерала СБУ Шайтанова направили до суду



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Валерій Шайтанов підозрюється державній зраді та тероризмі Фото: Ґрати

14 квітня контррозвідка СБУ затримала генерал-майора служби Валерія Шайтанова

Обвинувальний акт стосовно екс-генерала СБУ Валерія Шайтанова, якого звинуватять у державній зраді та замаху на вчинення теракту, передали до суду.

Про це повідомили в Офісі генпрокурора України.

«Прокурори офісу Генерального прокурора затвердили та направили до суду обвинувальний акт стосовно одного з колишніх керівників Центру спеціальних операцій «а» генерал-майора служби безпеки України за фактом вчинення державної зради та замаху на вчинення терористичного акту (ч.1 ст. 111 та ч. 2 ст. 15 ч. 5 Ст. 27 ч. 3 ст. 258 КК України)», - йдеться у повідомленні.

Досудовим розслідуванням встановлено, що генерал-майор збирав на території України інформацію, яка становить державну таємницю та передавав її представникам спецслужб Російської Федерації. За їхнім завданням, на території України він підшукував осіб для здійснення теракту серед колишніх військовослужбовців СБУ.

Злочин планувався з метою залякування населення шляхом заподіяння насильницької смерті майору ЗС Чеченської республіки Ічкерія, який з лютого 2015 року під час війни на сході України очолював Міжнародний миротворчий батальйон імені Джохара Дудаєва.

Нагадаємо, генерал СБУ Валерій Шайтанов був викритий контррозвідкою та затриманий 14 квітня 2020 року за здійснення розвідувальної й терористичної діяльності в інтересах ФСБ РФ на шкоду державній безпеці України.

15 квітня Шевченківським районним судом Києва Шайтановуу обрано міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою терміном 60 діб.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні триває за ч. 1 ст. 111 (державна зрада) та ст. 258 (терористичний акт) Кримінального кодексу України під процесуальним керівництвом Офісу Генерального прокурора України.

16 квітня контррозвідники СБУ затримали у Києві фігуранта справи генерала Шайтанова, колишнього співробітника Центру спецоперацій «А» СБУ, який також підтримував контакти з полковником ФСБ РФ Єгоровим.

Встановлено, що за завданням російських спецслужб Шайтанов планував вбивство відомого добровольця Адама Осмаєва.

Також повідомлялось, що генерал-зрадник готував замах на очільника МВС Арсена Авакова.