Генасамблея ООН розгляне проект резолюції щодо Єрусалима

Прем’єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху заявив, що не сприймає результати голосування «навіть до його проведення»

У четвер, 21 грудня, Генеральна асамблея ООН розгляне проект резолюції, яка засуджує рішення Вашингтона визнати Єрусалим столицею Ізраїлю. Прем’єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху назвав ООН «будинком брехні» і сказав, що його країна не сприймає результати голосування «навіть до його проведення». «Єрусалим є



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Прем’єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху заявив, що не сприймає результати голосування «навіть до його проведення»

У четвер, 21 грудня, Генеральна асамблея ООН розгляне проект резолюції, яка засуджує рішення Вашингтона визнати Єрусалим столицею Ізраїлю.

Прем’єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху назвав ООН «будинком брехні» і сказав, що його країна не сприймає результати голосування «навіть до його проведення».

«Єрусалим є столицею Ізраїлю, незалежно від того, чи визнає це ООН, чи ні», – заявив Нетаньяху.

Як повідомлялося, проект резолюції щодо Єрусалима був внесений на розгляд Ради Безпеки ООН 16 грудня делегацією Єгипту від імені Ліги арабських держав після того, як президент США Дональд Трамп 6 грудня виступив із заявою про офіційне визнання Єрусалима столицею Ізраїлю.

Крім того, глава Білого дому віддав розпорядження про початок приготувань до перенесення з Тель-Авіва до цього міста Посольства США в Ізраїлі.

В ООН розкритикували позицію офіційного Вашингтона.Раніше

Сполучені Штати ветували резолюцію ООН, яка вимагала від президента Дональда Трампа скасувати його рішення визнати Єрусалим столицею Ізраїлю.

Посол США в ООН Ніккі Гейлі застерегла, що Сполучені Штати запам’ятають тих, хто голосував проти, як вона висловилася, вибору американського народу щодо Єрусалима.

За проект резолюції щодо Єрусалима, попри позицію офіційного Вашингтона, висловилися всі інші члени РБ ООН.

Україна підтримала проект резолюції Ради Безпеки ООН щодо статусу Єрусалима, заблоковану під час голосування делегацією США, оскільки послідовно виступає за необхідність дотримання норм міжнародного права.

Джерело: Радіо Свобода