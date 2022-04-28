Начальник генштабу Росії приїхав в Україну – ЗМІ

Герасимов прибув до Ізюма й хоче координувати атаку російських військ

Начальник генштабу РФ прибув до Ізюма, щоб особисто командувати наступом. Валерій Герасимов хоче очолити наступ російських окупантів на Донбасі, повідомляє Defense Express.

Журналісти видання, посилаючись на інформацію з власних джерел, стверджують, що Герасимов прибув до пункту управління військами збройних сил РФ в районі міста Ізюма.

Видання зауважує, що посада Герасимова передбачає командування операціями стратегічного рівня, а не оперативно-тактичного.

Це може підтверджувати тезу про те.що Кремль за будь-якої умови хоче здобути тактичну перемогу на Донбасі до 9 травня.

Також журналісти видання висловили ще одну думку стосовно приїзду Герасимова в Україну.

«Раз особисто Герасимов прибув командувати операцією не стратегічного, а оперативно-тактичного рівня, значить у Кремля провалився задум по створенню єдиної вертикалі командування силами, що ведуть війну проти України, котру мав очолювати “політичний призначенець” генерал армії та командувач Південним ВО Алєксандр Дворніков», – пише видання.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що силові структури Придністров’я перевели на «казармений стан».

Це може вказувати на те, що РФ готується відкрити «другий фронт» у війні з Україною та вдарити по Придністров'ю.



