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    Генасамблея ООН розгляне ситуацію на Донбасі

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    Генасамблея ООН розгляне ситуацію на окупованих територіях України - Генасамблея ООН розгляне ситуацію на Донбасі
    Генасамблея ООН розгляне ситуацію на окупованих територіях України
    Фото з відкритих джерел

    До порядку денного 76-ї сесії ГА ООН включили питання ситуації на окупованих територіях України

    Генасамблея ООН розгляне ситуацію на окупованих територіях України. Про це повідомила в Twitter Еміне Джапарова, перший заступник глави МЗС України.

    «Тільки що більшістю голосів Генеральна Асамблея ООН схвалила рішення про збереження важливого для України пункту «Ситуація на тимчасово окупованих територіях України« і включила його в проект порядку денного 76-ї сесії Генасамблеї», – заявила Джапарова.

    Вона зазначила, що за таке рішення проголосували – 71 член організації, проти – 12, утрималися – 45.

    Також вона подякувала всім країнам, які підтримали Україну і міжнародний правопорядок під час голосування.

    «Ситуація на тимчасово окупованих територіях України залишається в полі зору ГА ООН. Дії Росії, які підривають авторитет Генасамблеї, заслуговують тільки на загальний осуд», – додала Еміне Джапарова.

    Щорічно у вересні в Нью–Йорку розпочинається чергова сесія Генеральної Асамблеї ООН. Традиційно, наприкінці місяця проводиться так званий сегмент «високих зустрічей« за участю глав держав і урядів країн–членів ООН.

    Нагадаємо, український президент Володимир Зеленський має намір відвідати 76-ту сесію Генасамблеї ООН у Нью-Йорку.

    Своєю чергою, експосол України у США Валерій Чалий допустив, що Зеленський може зустрітися з главою Кремля на цій сесії: «Але якщо там буде, що поки невідомо, президент Росії, у нього вибори буквально в ці дні – все може бути. Може бути якийсь перетин, який, я б сказав, не дуже доречно в такому форматі насправді, але міркування можуть бути».

    Теги: МЗС США ООН окуповані території Twitter
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    Генасамблея ООН розгляне ситуацію на Донбасі