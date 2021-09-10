Генасамблея ООН розгляне ситуацію на Донбасі

До порядку денного 76-ї сесії ГА ООН включили питання ситуації на окупованих територіях України

Генасамблея ООН розгляне ситуацію на окупованих територіях України. Про це повідомила в Twitter Еміне Джапарова, перший заступник глави МЗС України.

«Тільки що більшістю голосів Генеральна Асамблея ООН схвалила рішення про збереження важливого для України пункту «Ситуація на тимчасово окупованих територіях України« і включила його в проект порядку денного 76-ї сесії Генасамблеї», – заявила Джапарова.

Вона зазначила, що за таке рішення проголосували – 71 член організації, проти – 12, утрималися – 45.

Також вона подякувала всім країнам, які підтримали Україну і міжнародний правопорядок під час голосування.

«Ситуація на тимчасово окупованих територіях України залишається в полі зору ГА ООН. Дії Росії, які підривають авторитет Генасамблеї, заслуговують тільки на загальний осуд», – додала Еміне Джапарова.

Щойно більшістю голосів (за–71, проти–12, утрималось–45) Генеральна Асамблея ООН схвалила рішення про збереження важливого для України пункту «Ситуація на тимчасово окупованих територіях України» та включення його до проєкту Порядку денного 76–ї сесії Генасамблеї. 1/2 pic.twitter.com/ElyLyQ2elF — Emine Dzheppar (@EmineDzheppar) September 9, 2021

Щорічно у вересні в Нью–Йорку розпочинається чергова сесія Генеральної Асамблеї ООН. Традиційно, наприкінці місяця проводиться так званий сегмент «високих зустрічей« за участю глав держав і урядів країн–членів ООН.

Нагадаємо, український президент Володимир Зеленський має намір відвідати 76-ту сесію Генасамблеї ООН у Нью-Йорку.

Своєю чергою, експосол України у США Валерій Чалий допустив, що Зеленський може зустрітися з главою Кремля на цій сесії: «Але якщо там буде, що поки невідомо, президент Росії, у нього вибори буквально в ці дні – все може бути. Може бути якийсь перетин, який, я б сказав, не дуже доречно в такому форматі насправді, але міркування можуть бути».