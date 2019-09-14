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    У світі

    Генсек ООН особисто прибув на Багами після нищівного урагану

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    <p>Фото з&nbsp;офіційної сторінки генсека ООН у Twitter</p> - Генсек ООН особисто прибув на Багами після нищівного урагану

    Фото з офіційної сторінки генсека ООН у Twitter

    Я прибув на Багами, аби продемонструвати солідарність – Гутерреш

    У п’ятницю, 13 вересня, генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш прибув на Багамські острови, аби побачити нищівні наслідки урагану «Доріан» та продемонструвати солідарність ООН.

    Про це йдеться у повідомленні на офіційній сторінці генсека ООН у Twitter.

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    «Я прибув на Багами, аби продемонструвати солідарність із народом Багамських островів після руйнувань урагану «Доріан» та для обговорення способів подальшої підтримки з боку ООН», – написав він.

    Генсек додав: «ООН пліч-о-пліч з вами», звертаючись до мешканців зруйнованих Багамів.

    Нагадаємо, 2 вересня ураган «Доріан» досяг північної частини Багамських островів. Це найсильніший ураган, що коли-небудь вирував на Багамах.

    У п’ятницю, 6 вересня ураган ослаб до першої, найменшої категорії за шкалою Саффіра-Сімпсона.

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