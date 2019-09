Генсек ООН особисто прибув на Багами після нищівного урагану

Я прибув на Багами, аби продемонструвати солідарність – Гутерреш

У п’ятницю, 13 вересня, генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш прибув на Багамські острови, аби побачити нищівні наслідки урагану «Доріан» та продемонструвати солідарність ООН.

Про це йдеться у повідомленні на офіційній сторінці генсека ООН у Twitter.

«Я прибув на Багами, аби продемонструвати солідарність із народом Багамських островів після руйнувань урагану «Доріан» та для обговорення способів подальшої підтримки з боку ООН», – написав він.

I’ve come to the Bahamas to express my solidarity with the Bahamian people after the onslaught of #HurricaneDorian, and to discuss ways we can continue supporting them.



