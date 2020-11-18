Швидкість танення льодовиків Гренландії збільшилася

Консультативна група ООН по кліматології прогнозує підвищення рівня моря з усіх джерел на 30−110 сантиметрів до 2100 року, в залежності від викидів

Дослідження датських вчених показало, що три найбільших льодовика в Гренландії можуть танути швидше, ніж передбачалося в найбільш песимістичних прогнозах.

Автори роботи підкреслюють, що в цих льодовиках міститься досить замерзлої води, щоб підняти глобальний рівень моря приблизно на 1,3 метра.

До 2000 року основним фактором підвищення рівня моря було танення льодовиків і розширення океанської води в міру її нагрівання. Але за останні два десятиліття світові крижані щити над Гренландією і Антарктидою стали найбільшим джерелом підвищення рівня моря.

Група дослідників з Данії та Великобританії використовувала історичні знімки і безліч інших даних, щоб оцінити, скільки льоду було втрачено с гренландських льодовиків Якобсхавн Ісбра, Кангерлуссуак і Хельхейм в 20 столітті.

Вони виявили, що Якобсхавн Ісбра втратив більше 1,5 трильйона тонн льоду з 1880 по 2012 рік, а Кангерлуссуак і Хельхейм втратили 1,4 трильйона і 31 мільярд тонн з 1900 по 2012 рік, відповідно.

Шфакат Аббас Хан, дослідник з Технічного університету Данії, сказав, що використання фотографій, зроблених до ери супутників, було ще одним інструментом, що допомагає відтворити втрату льоду в минулому столітті.

«Історичні вимірювання 19 і 20 століть можуть зберігати важливу інформацію, яка може значно поліпшити наші прогнози на майбутнє», – сказав він.

Консультативна група ООН по кліматології прогнозує підвищення рівня моря з усіх джерел на 30−110 сантиметрів до 2100 року, в залежності від викидів. Але в новому документі вказується, що підвищення температури було більш ніж в чотири рази більше, ніж в 20-му столітті, коли три льодовика вже збільшили товщину моря на 8 мм.

«Найгірший сценарій недооцінений. Втрати льоду можуть бути в три або чотири рази більше, ніж раніше передбачалося для льодовиків, розглянутих в цьому дослідженні», – сказав Шфакат Аббас Хан.