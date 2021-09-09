Зустрічі із Зеленським не буде. Путін не поїде на Генасамблею ООН

Президент Росії Володимир Путін не планує цього року брати участь у Генасамблеї

Російську делегацію на Генасамблеї ООН очолить глава МЗС РФ Сергій Лавров

Російський президент Володимир Путін не братиме участь у цьогорічній сесії Генасамблеї ООН. Про це повідомив його речник Дмитро Пєсков, якого цитує російський «Интерфакс.

«Президент не планує цього року брати участь у Генасамблеї», – відповів Пєсков.

Російську делегацію очолить глава МЗС РФ Сергій Лавров.

Нагадаємо, український президент Володимир Зеленський має намір відвідати 76-ту сесію Генасамблеї ООН у Нью-Йорку.

Своєю чергою, експосол України у США Валерій Чалий допустив, що Зеленський може зустрітися з главою Кремля на цій сесії: «Але якщо там буде, що поки невідомо, президент Росії, у нього вибори буквально в ці дні – все може бути. Може бути якийсь перетин, який, я б сказав, не дуже доречно в такому форматі насправді, але міркування можуть бути».

Раніше речник Володимира Зеленського Сергій Никифоров заявив, що президент України готовий зустрітися з Володимиром Путіним у будь-який момент. Сам Путін заявляв, що готовий зустрітися з Зеленським, якщо той приїде до Москви.

За інформацією, опублікованою на сайті ООН, загальні дебати 76-ї сесії Генасамблеї Організації Об’єднаних Націй відбудуться 21-27 вересня.

Нагадаємо, витрати на нещодавній авіапереліт президента України Володимира Зеленського з делегацією в США становили 8,4 млн гривень.

Як відомо, 1 вересня у Білому домі відбулася зустріч президентів України та США – Володимира Зеленського та Джо Байдена. За результатами зустрічі лідери оприлюднили спільну заяву.

Зустріч Зеленського та Байдена тривала понад дві години.

Глава МЗС Дмитро Кулеба пояснив, чому зустріч Зеленського і Байдена затягнулася. Також Кулеба розповів про новий рівень підтримки США.

Ще повідомлялося, що президент США Джо Байден обов'язково відвідає Україну, але не цього року. Дипломатична практика не передбачає візити такого рівня в один рік.