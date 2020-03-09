Генсек ООН назвав назвав себе «гордим феміністом»



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«Глибоко вкорінений патріархат та женоненависництво створили гендерний розрив у наших економіках, політичних системах, корпораціях, суспільстві та культурі», - наголосив генсек ООН

Гутерріш вважає гендерну нерівність найбільшою проблемою у сфері прав людини

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш у Міжнародний жіночий день назвав себе «гордим феміністом» та розкритикував чоловіків за зловживання впливом.

Гутерріш назвав гендерну нерівність найбільшою проблемою у сфері прав людини, яка існує сьогодні, пише Politico.

«Глибоко вкорінений патріархат та женоненависництво створили гендерний розрив у наших економіках, політичних системах, корпораціях, суспільстві та культурі. Жінкам досі часто відмовляють у праві голосу, їх думку ігнорують», — сказав він.

Генсек ООН нагадав, що 25 років тому 189 країн погодили дорожню карту для того, аби досягнути гендерної рівності. Однак у новій доповіді «ООН-жінки» йдеться, що на сьогодні мільйони жінок страждають від бідності, дискримінації та насильства.

Також у документі зазначається, що понад 70% законодавців та можновладців — чоловіки, а 500 тисяч жінок у світ старше 15 років — неграмотні.

Також опитування демонструють, що близько половини жінок і чоловіків вважають, що чоловіки стають кращими політичними лідерами, 40% сказали, що вони кращі у бізнесі й мають більше прав на роботу. 28% вважають нормальним, коли чоловік б’є дружину.

До слова, у неділю в Львові учасниць маршу за права жінок закидали яйцями.

Також у центрі Харкова пройшов Марш жіночої солідарності.

Нагадаємо, 8 березня у Києві відбувся мітинг і маршу за права жінок, у якому взяли участь близько двох тисяч учасників.

Голови дипломатичних представництв Канади, Німеччини, Великої Британії, Франції та Європейського Союзу в Україні взяли участь у Марші за права жінок, який відбувся у Києві.

Спікери акції вимагали однакових прав жінок з чоловіками, рівного представлення жінок в органах влади і ратифікації Стамбульської конвенції, яка передбачає криміналізацію насильства стосовно жінок.