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    Події в Україні

    У центрі Харкова пройшов Марш жіночої солідарності

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    <p>У Харкові вп&rsquo;яте пройшов марш за права жінок</p> - У центрі Харкова пройшов Марш жіночої солідарності

    У Харкові вп’яте пройшов марш за права жінок

    Фото: Укрінформ

    На акцію вийшли близько 500 прихильниць гендерної рівності

    Піша хода «Марш жіночої солідарності», яка пройшла у неділю центром Харкова, зібрала пів тисячі прихильниць гендерної рівності.

    Про це повідомляє «Укрінформ».

    Жінки спочатку зібралися біля Палацу дитячої та юнацької творчості. В руках - плакати з написами: «Місце жінки всюди», «Мені не потрібен патріархат», «Не против мужчин, а за равноправие».

    Час від часу вони скандували: «Права жінок - права людини», «Вільна жінка - вільна країна», «Моє тіло - моє діло», «І хлопців, і дівчат гнітить патріархат».

    «Ми проти гендерного насильства, расизму та сексизму, проти порушення прав жінок на працю та будь-яких проявів патріархальності в суспільстві. Наполягаємо на тому, що жінка завжди на часі», - пояснює мету ходи представниця громадської жіночої організації «Сфера» Ганна Шаригіна.

    За її словами, цей марш – п’ятий за рахунком у Харкові. З площі Свободи учасниці маршу вирушили вулицею Сумською, щоб дійти до площі Конституції.

    Вулиця Сумська на цій ділянці була перекрита для автотранспорту. З обох боків ходи - посилені патрулі поліції, кінологи з пошуковими собаками,бійці Нацгвардії. Попереду колони - кілька спецавтомобілів поліції.

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    Навпроти пам'ятника Шевченкові хода зупинилася: два десятки активістів громадської організації «Традиції та порядок» виставили поперек вулиці стіл з ласощами, маючи намір, як вони кажуть, пригостити учасниць ходи та у такій формі повернути їх до традиційних цінностей.

    Вони розгорнули транспарант із написом «У вас товар - у нас купець», а також почали скандувати: «Традиція - сім'я – порядок».

    Поліція швидко прибрала стіл і відтіснила активістів на тротуар. Учасниці ходи продовжили шлях до площі Конституції, де їх зустріли ті ж самі активісти, обійшлося без конфлікту.

    Порядок на акції, як підтвердили ЗМІ у відділі комунікації ГУ Нацполіції в Харківській області, забезпечували 500 силовиків.

    До слова, у Львові учасниць маршу за права жінок закидали яйцями.

    Нагадаємо, 8 березня у Києві відбувся мітинг і маршу за права жінок, у якому взяли участь близько двох тисяч учасників.

    Голови дипломатичних представництв Канади, Німеччини, Великої Британії, Франції та Європейського Союзу в Україні взяли участь у Марші за права жінок, який відбувся у Києві.

    Спікери акції вимагали однакових прав жінок з чоловіками, рівного представлення жінок в органах влади і ратифікації Стамбульської конвенції, яка передбачає криміналізацію насильства стосовно жінок.

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