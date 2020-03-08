У центрі Харкова пройшов Марш жіночої солідарності



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У Харкові вп’яте пройшов марш за права жінок Фото: Укрінформ

На акцію вийшли близько 500 прихильниць гендерної рівності

Піша хода «Марш жіночої солідарності», яка пройшла у неділю центром Харкова, зібрала пів тисячі прихильниць гендерної рівності.

Про це повідомляє «Укрінформ».

Жінки спочатку зібралися біля Палацу дитячої та юнацької творчості. В руках - плакати з написами: «Місце жінки всюди», «Мені не потрібен патріархат», «Не против мужчин, а за равноправие».

Час від часу вони скандували: «Права жінок - права людини», «Вільна жінка - вільна країна», «Моє тіло - моє діло», «І хлопців, і дівчат гнітить патріархат».

«Ми проти гендерного насильства, расизму та сексизму, проти порушення прав жінок на працю та будь-яких проявів патріархальності в суспільстві. Наполягаємо на тому, що жінка завжди на часі», - пояснює мету ходи представниця громадської жіночої організації «Сфера» Ганна Шаригіна.

За її словами, цей марш – п’ятий за рахунком у Харкові. З площі Свободи учасниці маршу вирушили вулицею Сумською, щоб дійти до площі Конституції.

Вулиця Сумська на цій ділянці була перекрита для автотранспорту. З обох боків ходи - посилені патрулі поліції, кінологи з пошуковими собаками,бійці Нацгвардії. Попереду колони - кілька спецавтомобілів поліції.

Навпроти пам'ятника Шевченкові хода зупинилася: два десятки активістів громадської організації «Традиції та порядок» виставили поперек вулиці стіл з ласощами, маючи намір, як вони кажуть, пригостити учасниць ходи та у такій формі повернути їх до традиційних цінностей.

Вони розгорнули транспарант із написом «У вас товар - у нас купець», а також почали скандувати: «Традиція - сім'я – порядок».

Поліція швидко прибрала стіл і відтіснила активістів на тротуар. Учасниці ходи продовжили шлях до площі Конституції, де їх зустріли ті ж самі активісти, обійшлося без конфлікту.

Порядок на акції, як підтвердили ЗМІ у відділі комунікації ГУ Нацполіції в Харківській області, забезпечували 500 силовиків.

До слова, у Львові учасниць маршу за права жінок закидали яйцями.

Нагадаємо, 8 березня у Києві відбувся мітинг і маршу за права жінок, у якому взяли участь близько двох тисяч учасників.

Голови дипломатичних представництв Канади, Німеччини, Великої Британії, Франції та Європейського Союзу в Україні взяли участь у Марші за права жінок, який відбувся у Києві.

Спікери акції вимагали однакових прав жінок з чоловіками, рівного представлення жінок в органах влади і ратифікації Стамбульської конвенції, яка передбачає криміналізацію насильства стосовно жінок.