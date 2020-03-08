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    Думки вголос

    8 березня - це не «День жінок», а День прав жінок

    • Дмитро Кулеба

      Голова МЗС

    • Розсилка
    Нині це здається абсурдом, а колись жінки з якоїсь причини не могли голосувати. Як це взагалі можливо? - 8 березня - це не «День жінок», а День прав жінок
    Нині це здається абсурдом, а колись жінки з якоїсь причини не могли голосувати. Як це взагалі можливо?

    Для того, щоб подарувати близькій людині тюльпан чи торт у вашому розпорядженні будуть всі інші 299 днів до кінця цього року

    Уявіть, ви хочете проголосувати на виборах, але вам не можна. Просто тому, що у вас, наприклад, світлі очі. А люди з темними очима кажуть, що світлоокі нічого не тямлять у політиці, тому краще їм не голосувати.

    Так само ще зовсім недавно не дозволяли голосувати жінкам. Лише тому, що вони жінки. Це було, за історичними мірками, ледь не вчора.

    У Франції право голосу жінкам дали у 1945 році, Бельгії - 1948 році, Греції - 1952 році, Швейцарії - 1971 році.

    Нині це здається абсурдом. Жінки з якоїсь причини не можуть голосувати. Як це взагалі можливо?

    Я переконаний, що точно такими абсурдними згодом будуть здаватися й інші прояви дискримінації, які, на жаль, досі розповсюджені у нашій країні та інших країнах світу.

    Привітання «прекрасної половини людства» (які сипляться у цей день від, певно, менш прекрасної половини цього людства) вимруть так само, як вимерла у свідомості людей сама можливість обмеження жінок у виборчих правах.

    Для наших дітей та онуків взагалі буде незрозуміло, як жінок могли не допускати на керівні посади, чому вони мали боротися за представлення у парламенті чи чому жінкам платили на 21,9% меншу зарплату, ніж чоловікам (дані Держстату, березень 2020).

    Давайте вже сьогодні будемо у майбутньому, де людей не дискримінують за ознакою статі.

    Якщо хочете зробити власний крок у це майбутнє, ми з Zhenya Kuleba радимо вам подивитися хороший фільм. Наприклад:

    • «Суфражистка» (Сара Геврон, 2015);
    • «За ознакою статі» (Мімі Ледер, 2018);
    • «Орландо» (Саллі Поттер, 1992).

    Ну, а для того, щоб подарувати близькій людині тюльпан чи торт у вашому розпорядженні будуть всі інші 299 днів до кінця цього року.

    З Днем прав жінок!

    Як міністр закордонних справ, я докладатиму усіх зусиль, щоб в українській дипломатії жінки могли максимально реалізовувати свої права і ми, зокрема, мали більше жінок-послів та керівників. Фемінізація дипломатії - це не гасло, а частина моєї політики.

    Джерело: блог Дмитра Кулеби

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома»
    права людини жінка
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