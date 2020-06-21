Коаліція повідомила про знищення трьох таборів ІДІЛ



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США оголосила про ліквідацію трьох таборів «Ісламської держави» на території Іраку

Війська коаліції нанесли авіаудари по укриттях бойовиків 19 червня

Міжнародна коаліція на чолі з США оголосила про ліквідацію трьох таборів «Ісламської держави» на території Іраку.

Як повідомляється в Спільній заяві об’єднаної оперативної групи операції «Непохитна рішучість», коаліційні війська нанесли авіаудари по укриттях бойовиків 19 червня.

Airstrikes destroy ISIS camp, June 19. The @modmiliq has tactical overmatch against ISIS; airstrikes help destroy ISIS targets in terrain difficult to reach by standard vehicles. @CJTFOIR airstrikes are conducted at the request of @IraqiGovt to help permanently #DefeatDaesh. pic.twitter.com/u4PKFfB5Ok — OIR Spokesman Col. Myles B. Caggins III (@OIRSpox) June 20, 2020

«За погодженням з урядом Іраку літаки коаліції знищили три табори ІДІЛ в Ваді Аш-Шай в Іраку 19 червня»,– йдеться в заяві.

Нагадаємо, 18 березня Державний департамент США оголосив про початок процедури призначення нового лідера ІДІЛ глобальним терористом, що передбачає автоматичне введення санкцій проти нього та осіб, які надаватимуть йому будь-яку підтримку. Держдепартамент США заявив про намір внести до списку глобальних терористів нового лідера ІДІЛ Аміра Мухаммада Саїда Абдал-Рахмана аль-Мавлу.

Як повідомлялося, служба безпеки України конвоювала і передала правоохоронним органам Грузії одного з членів терористичної організації «Ісламська держава». Громадянин Грузії на прізвисько Аль Бара Шишані входив до керівної ланки ІДІЛ.

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