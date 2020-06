Коаліція повідомила про знищення трьох таборів ІДІЛ

Війська коаліції нанесли авіаудари по укриттях бойовиків 19 червня

Міжнародна коаліція на чолі з США оголосила про ліквідацію трьох таборів «Ісламської держави» на території Іраку.

Як повідомляється в Спільній заяві об’єднаної оперативної групи операції «Непохитна рішучість», коаліційні війська нанесли авіаудари по укриттях бойовиків 19 червня.

Airstrikes destroy ISIS camp, June 19. The @modmiliq has tactical overmatch against ISIS; airstrikes help destroy ISIS targets in terrain difficult to reach by standard vehicles. @CJTFOIR airstrikes are conducted at the request of @IraqiGovt to help permanently #DefeatDaesh. pic.twitter.com/u4PKFfB5Ok