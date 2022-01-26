«Візьму автомат й воюватиму». Житель Харкова викликав істерику в пропагандистів РФ (відео)
Частина харків'ян заявили, що вважають повномасштабне вторгнення армії РФ малоймовірним
Російського пропагандиста Сладкова вразила готовність російськомовного харків'янина воювати
Один із мешканців Харкова під час опитування заявив про свою готовність йти воювати у разі вторгнення з боку Російської Федерації. Про це повідомляє Настоящий час.
Схожі відповіді мали і кілька інших учасників опитування. Частина харків'ян заявили, що вважають повномасштабне вторгнення армії РФ малоймовірним.
«Візьму автомат і піду воювати. Сім'ю відвезу на дачу. Будуть там жити. Вже закупили все основне про всяк випадок – продукти, бензин і все таке. Я готовий воювати. Хоч завтра. Дадуть автомат і піду. Землю буду гризти, але рватиму їх, як зможу», –
– Возьму автомат, пойду воевать.— Настоящее Время (@CurrentTimeTv) January 23, 2022
– А домашние, семья?
– Семью отвезу на дачу. Уже закупили продукты.
Спросили у жителей Харькова, есть ли у них план на случай вторжения России: pic.twitter.com/u5qFc1owKT
На готовність харків'янина боронити свою землю відреагував російський пропагандист Олександр Сладков і, м'яко кажучи, дуже здивувся словам «русских людей в Харькове».
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