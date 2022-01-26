«Візьму автомат й воюватиму». Житель Харкова викликав істерику в пропагандистів РФ (відео)

Російського пропагандиста Сладкова вразила готовність російськомовного харків'янина воювати

Один із мешканців Харкова під час опитування заявив про свою готовність йти воювати у разі вторгнення з боку Російської Федерації. Про це повідомляє Настоящий час.

Схожі відповіді мали і кілька інших учасників опитування. Частина харків'ян заявили, що вважають повномасштабне вторгнення армії РФ малоймовірним.

«Візьму автомат і піду воювати. Сім'ю відвезу на дачу. Будуть там жити. Вже закупили все основне про всяк випадок – продукти, бензин і все таке. Я готовий воювати. Хоч завтра. Дадуть автомат і піду. Землю буду гризти, але рватиму їх, як зможу», –

– Возьму автомат, пойду воевать.

– А домашние, семья?

– Семью отвезу на дачу. Уже закупили продукты.



Спросили у жителей Харькова, есть ли у них план на случай вторжения России: pic.twitter.com/u5qFc1owKT — Настоящее Время (@CurrentTimeTv) January 23, 2022

На готовність харків'янина боронити свою землю відреагував російський пропагандист Олександр Сладков і, м'яко кажучи, дуже здивувся словам «русских людей в Харькове».

Нагадаємо, президент США Джозеф Байден готовий ввести санкції проти Путіна.

Раніше очільник МЗС України Дмитро Кулеба заявив, що Україна з Німеччиною увійшли у момент істини з низки фундаментально важливих питань для безпеки та майбутньої української держави.

Також міністр закордонних справ пояснив, чому іноземні посольства оголосили евакуацію з України.

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