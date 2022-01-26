  1. Головна
  2. Країна
  3. Суспільство
рус
    Суспільство

    «Візьму автомат й воюватиму». Житель Харкова викликав істерику в пропагандистів РФ (відео)

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Частина харків'ян заявили, що вважають повномасштабне вторгнення армії РФ малоймовірним - «Візьму автомат й воюватиму». Житель Харкова викликав істерику в пропагандистів РФ (відео)

    Частина харків'ян заявили, що вважають повномасштабне вторгнення армії РФ малоймовірним

    фото: скріншот із відео

    Російського пропагандиста Сладкова вразила готовність російськомовного харків'янина воювати

    Один із мешканців Харкова під час опитування заявив про свою готовність йти воювати у разі вторгнення з боку Російської Федерації. Про це повідомляє Настоящий час.

    Схожі відповіді мали і кілька інших учасників опитування. Частина харків'ян заявили, що вважають повномасштабне вторгнення армії РФ малоймовірним.

    «Візьму автомат і піду воювати. Сім'ю відвезу на дачу. Будуть там жити. Вже закупили все основне про всяк випадок – продукти, бензин і все таке. Я готовий воювати. Хоч завтра. Дадуть автомат і піду. Землю буду гризти, але рватиму їх, як зможу», –

    На готовність харків'янина боронити свою землю відреагував російський пропагандист Олександр Сладков і, м'яко кажучи, дуже здивувся словам «русских людей в Харькове».

    Нагадаємо, президент США Джозеф Байден готовий ввести санкції проти Путіна.

    Раніше очільник МЗС України Дмитро Кулеба заявив, що Україна з Німеччиною увійшли у момент істини з низки фундаментально важливих питань для безпеки та майбутньої української держави.

    Також міністр закордонних справ пояснив, чому іноземні посольства оголосили евакуацію з України.

    Читайте ще:
    Теги: Харків Росія війна агресія Україна час
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    «Візьму автомат й воюватиму». Житель Харкова викликав істерику в пропагандистів РФ (відео)