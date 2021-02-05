Глава Держдепу обговорив з Лавровим російську агресію проти України

Держсекретар і очільник МЗС РФ домовилися продовжити обговорення питань, що представляють взаємний інтерес

Держсекретар США Ентоні Блінкен провів телефонну розмову з міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим, у ході якої розмови сторони обговорили військову агресію РФ проти Грузії та України.

Про це повідомляє пресслужба Держдепу США.

Крім того, сторони говорили про російське втручання в американські вибори у 2020 року, а також про отруєння Олексія Навального і про інцидент з фірмою SolarWinds.

Блінкен підкреслив рішучість президента Байдена захищати громадян США і проявляти твердість при захисті американських інтересів у відповідь на дії Росії, що завдають шкоди США і їх союзникам. Мова йде, зокрема, про Пола Уілана і Тревора Ріда, які повинні отримати можливість повернутися до своїх сімей в США.

Також держсекретар і глава МЗС РФ домовилися продовжити обговорення питань, що представляють взаємний інтерес.

Раніше глава МЗС України Дмитро Кулеба розповів про свою першу розмову з новим держсекретарем США.

Нагадаємо, Кулеба одним із перших привітав Блінкена з призначенням на посаду держсекретаря США. Міністр заявляв, що Україна розраховує на зміцнення партнерства між Києвом та Вашингтоном.

26 січня Сенат США офіційно затвердив Ентоні Блінкена на посаді державного секретаря.

За каденції президента США Барака Обами Блінкен працював радником з питань національної безпеки тодішнього віцепрезидента Джо Байдена. Також Блінкен входив до команди Байдена, коли нинішній президент очолював комітет із закордонних справ Сенату.

Призначення Ентоні Блінкена підтримали представники обох партій, але майже половина республіканців проголосувала проти його кандидатури.

На слуханнях у профільному комітеті Сенату 19 січня Блінкен продемонстрував відмінне від представників попередньої адміністрації бачення пріоритетів зовнішньої політики США.

Він закликав покладатися на співпрацю з традиційними американськими союзниками та міжнародними інституціями, щоб допомогти США подолати виклики, серед яких дипломат назвав пандемію коронавірусної інфекції, зростання впливу авторитарних держав та інші загрози глобальній стабільності.