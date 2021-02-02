Сполучені Штати готові надати Україні летальну зброю

Нова адміністрація США планує розвивати міцну економічну і військову підтримку України

Державний секретар США Ентоні Блінкен запевнив у готовності нової адміністрації Штатів розвивати економічну і військову підтримку України. Про це Блінкен заявив в ході першої телефонної розмови з міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою, передає пресслужба МЗС України у вівторок, 2 лютого.

«Ентоні Блінкен запевнив Дмитра Кулебу у готовності нової адміністрації США розвивати міцну економічну та військову підтримку України, включно з наданням летальної зброї», - йдеться в повідомленні.

У свою чергу Кулеба підкреслив важливість залучення США до реалізації Кримської платформи і отримав запевнення в підтримці США цієї ініціативи України.

Нагадаємо, 1 лютого міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба провів першу розмову з новим державним секретарем Сполучених Штатів Ентоні Блінкеном, у ході якого дипломати обговорили стратегічне співробітництво двох країн у майбутньому.

Нагадаємо, Кулеба одним із перших привітав Блінкена з призначенням на посаду держсекретаря США. Міністр заявляв, що Україна розраховує на зміцнення партнерства між Києвом та Вашингтоном.

26 січня Сенат США офіційно затвердив Ентоні Блінкена на посаді державного секретаря.

За каденції президента США Барака Обами Блінкен працював радником з питань національної безпеки тодішнього віцепрезидента Джо Байдена. Також Блінкен входив до команди Байдена, коли нинішній президент очолював комітет із закордонних справ Сенату.

Призначення Ентоні Блінкена підтримали представники обох партій, але майже половина республіканців проголосувала проти його кандидатури.

На слуханнях у профільному комітеті Сенату 19 січня Блінкен продемонстрував відмінне від представників попередньої адміністрації бачення пріоритетів зовнішньої політики США.

Він закликав покладатися на співпрацю з традиційними американськими союзниками та міжнародними інституціями, щоб допомогти США подолати виклики, серед яких дипломат назвав пандемію коронавірусної інфекції, зростання впливу авторитарних держав та інші загрози глобальній стабільності.