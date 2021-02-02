Кулеба розповів про свою першу розмову з новим держсекретарем США

Глава МЗС назвав розмову «початком нового дня у відносинах» України та США

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба провів першу телефонну розмову з новим державним секретарем Сполучених Штатів Америки Ентоні Блінкеном.

Про це Кулеба написав на сторінці у Twitter.

Глава МЗС назвав розмову «початком нового дня у відносинах» України та США.

За словами міністра, під час розмови з Блінкеном була підтверджена важливість стратегічного партнерства України та США, а також сторони домовилися зробити його більш амбітним.

«У наших відносинах починається новий день. Я вдячний США за непохитну підтримку суверенітету і територіальної цілісності України», – додав Кулеба.

Нагадаємо, Кулеба одним із перших привітав Блінкена з призначенням на посаду держсекретаря США. Міністр заявляв, що Україна розраховує на зміцнення партнерства між Києвом та Вашингтоном.

26 січня Сенат США офіційно затвердив Ентоні Блінкена на посаді державного секретаря.

За каденції президента США Барака Обами Блінкен працював радником з питань національної безпеки тодішнього віцепрезидента Джо Байдена. Також Блінкен входив до команди Байдена, коли нинішній президент очолював комітет із закордонних справ Сенату.

Призначення Ентоні Блінкена підтримали представники обох партій, але майже половина республіканців проголосувала проти його кандидатури.

На слуханнях у профільному комітеті Сенату 19 січня Блінкен продемонстрував відмінне від представників попередньої адміністрації бачення пріоритетів зовнішньої політики США.

Він закликав покладатися на співпрацю з традиційними американськими союзниками та міжнародними інституціями, щоб допомогти США подолати виклики, серед яких дипломат назвав пандемію коронавірусної інфекції, зростання впливу авторитарних держав та інші загрози глобальній стабільності.