Кулеба привітав Блінкена з призначенням на посаду держсекретаря США

Держсекретарем США став Ентоні Блінкен, який виступав проти Путіна

Держсекретарем США став Ентоні Блінкен, який виступав проти Путіна

Кулеба сподівається на подальше посилення українсько-американського стратегічного партнерства

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба привітав Ентоні Блінкена з призначенням державним секретарем США і висловив сподівання на поглиблення українсько-американського стратегічного партнерства.

Про це Кулеба написав на своїй сторінці у Twitter.

«Вітаю Тоні Блінкена зі вступом на посаду державного секретаря США. Сподіваємося на подальше посилення українсько-американського стратегічного партнерства на благо наших народів. Нехай наш альянс внесе великий акорд у трансатлантичну єдність і стійкість», – написав Кулеба.

Вітаю Ентоні Блінкена з призначенням на посаду Державного секретаря США. Розраховую на подальше зміцнення стратегічного партнерства України та США на благо обидвох народів. Наша співпраця як двох союзників буде чудовим акордом у трансатлантичній єдності — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) January 26, 2021

26 січня Сенат США офіційно затвердив Ентоні Блінкена на посаді державного секретаря.

За каденції президента США Барака Обами Блінкен працював радником з питань національної безпеки тодішнього віцепрезидента Джо Байдена. Також Блінкен входив до команди Байдена, коли нинішній президент очолював комітет із закордонних справ Сенату.

Призначення Ентоні Блінкена підтримали представники обох партій, але майже половина республіканців проголосувала проти його кандидатури.

На слуханнях у профільному комітеті Сенату 19 січня Блінкен продемонстрував відмінне від представників попередньої адміністрації бачення пріоритетів зовнішньої політики США.

Він закликав покладатися на співпрацю з традиційними американськими союзниками та міжнародними інституціями, щоб допомогти США подолати виклики, серед яких дипломат назвав пандемію коронавірусної інфекції, зростання впливу авторитарних держав та інші загрози глобальній стабільності.

Як відомо, 20 січня Джо Байден склав присягу та офіційно став 46-м президентом США. Віцепрезиденткою стала Камала Гарріс – перша в історії США жінка на цій посаді. Сам 78-річний Байден став найстаршою людиною на чолі США.

Джо Байден одразу після складання присяги підписав перші виконавчі розпорядження. Також він повернув Штати до ВООЗ і скасував будівництво стіни з Мексикою.

Також у США запевнили, що залишатимуться непохитними у своїй підтримці України.