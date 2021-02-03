Держдеп США допустив нові санкції проти «Північного потоку-2»

Штати не відкидають санкцій проти «Північного потоку-2»

Трубопровід «Північний потік-2» – це погана угода, заявили у Держдепартаменті

Сполучені Штати Америки зацікавлені в збереженні колективної енергобезпеки Європи та залишають за собою право застосувати санкції проти тих, хто намагатиметься добудувати або сертифікувати російський проєкт газогону «Північний потік-2».

Про це йдеться у відповіді речника Державного департаменту США на запит «Укрінформу».

«Як чітко заявив президент Байден, трубопровід «Північний потік-2» – це погана угода»,– відповіли в Держдепараменті на прохання прокоментувати публікації в західних ЗМІ про можливість скасування санкцій проти «північного потоку-2»

Як підкреслили в Держдепі, США продовжать працювати із союзниками та партнерами, «щоби забезпечити для Європи надійну, диверсифіковану мережу енергопостачання», яка не підриватиме колективної безпеки.

«Ми будемо стежити за діями щодо добудови чи сертифікації трубопроводу та, якщо така діяльність матиме місце, приймемо рішення про можливість застосування санкцій».

Нагадаємо, президент США Джо Байден вважає, що будівництво газопроводу Північний потік-2 невигідно для Європи.

Раніше Сполучені Штати внесли до санкційного списку російський корабель-трубоукладач «Фортуна», задіяний у будівництві газопроводу «Північний потік-2»

Нагадаємо, дві нитки газопроводу «Північний потік-2» загальною проєктною потужністю 55 мільярдів кубометрів газу на рік Росія почала будувати у 2015 році. Газогін у 1220 кілометрів прокладається дном Балтійського моря ‒ від російського селища Усть-Луга до німецького Грайфсвальду ‒ паралельно з уже наявним «Північним потоком».

Будівництво газопроводу призупинилося в грудні 2019 року через санкції США.