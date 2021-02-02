США, Британія і Франція зажадали від РФ звільнити Навального

2 лютого Олексія Навального відправили в колонію на три роки

Президент Франції Еммануель Макрон назвав вирок Навальному «недопустимим»

Держсекретар США Ентоні Блінкен закликав уряд Росії звільнити опозиціонера Олексія Навального, якого 2 лютого засудили до 3,5 років колонії. Міністр закордонних справ Великобританії Домінік Рааб також висловився з цього приводу.

Уряд США стурбований затриманням Навального. Блінкен закликав звільнити не тільки Навального, але і інших людей, яких затримали під час мітингів по всій території Росії.

«Сполучені Штати глибоко стурбовані діями Росії щодо Олексія Навального. Ми повторюємо наш заклик до його негайного і беззастережного звільнення, а також до звільнення всіх незаконно затриманих за здійснення своїх прав», – написав Блінкен у Twitter.

У Великої Британії аналогічна позиція.

«Велика Британія закликає до негайного і беззастережного звільнення Олексія Навального і всіх мирних демонстрантів і журналістів, заарештованих за останні два тижні», – заявив Рааб.

Президент Франції Еммануель Макрон назвав вирок Навальному «недопустимим».

« Політичні розбіжності ні при яких обставинах не є злочином. Ми закликаємо до його негайного звільнення. Дотримання прав людини, так само, як і демократичних свобод, не можуть бути предметом обговорення», – йдеться у російськомовній заяві Макрона у Facebook.

Як відомо, 2 лютого Навального відправили в колонію на три роки.

На судове засідання прибули близько 20 співробітників посольств іноземних держав, в тому числі США, Болгарії, Польщі, Латвії, Австрії, Швейцарії.

Ввечері 2 лютого у центрі Москви поліція почала затримання прихильників Навального, які вийшли на вулиці після рішення суду про заміну йому умовного терміну на реальний.

Навальний був затриманий 17 січня в московському аеропорту Шереметьєво після повернення з Німеччини.

Минулими вихідними у Москві та інших містах Росії проходили акції на підтримку заарештованого після повернення в Росію опозиціонера Олексія Навального.

Згодом стало відомо також про затримання дружини Олексія Навального, а також його соратника Іллі Яшина.