США ввели санкції проти російської компанії через співробітництво з КНДР



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За даними Мінфіну США, компанія щонайменше 6 разів обслуговувала кораблі під прапором КНДР

Міністерство фінансів США ввело санкції проти ряду світових компаній, у тому числі російського підприємства «Профинет». Обмеження введені у рамках санкцій проти Північної Кореї.

Про це йдеться у повідомлення Міністерства фінансів США.

Обмеження ввели через співпрацю компанії з КНДР в обхід американських санкцій.

«Профинет» — компанія, яка займається обслуговуванням суден, що заходять в порти Находка, Східний, Владивосток і Слов'янка на сході Росії.

За даними Мінфіну США, компанія щонайменше 6 разів обслуговувала кораблі під прапором КНДР.

Нагадаємо, 2 серпня у Сполучених Штатах сенатори представили новий пакет антиросійських санкцій.

Вашингтон раніше повідомив, що до кінця серпня введе нові санкції щодо Росії, переконавшись у тому, що Москва застосувала нервово-паралітичну речовину для отруєння колишнього російського подвійного агента і його дочки у Великобританії. США вимагають від Росії гарантій незастосування хімічної зброї.

Санкції зачеплять продукцію, яка важлива для сфери національної безпеки, сказав високопоставлений представник Держдепу журналістам на прес-конференції, пославшись на закон про знищення хімічної і біологічної зброї від 1991 року, надалі можливе розширення обмежень.

Газета «Комерсант» опублікувала повний текст нових пропозицій американських законодавців про заборонні заходи проти РФ, аж до блокування російським банкам доларових розрахунків і заборони для резидентів США операцій з новим російським держборгом.

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