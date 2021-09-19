Глава МЗС Франції звинуватив Австралію і США у брехні та лукавстві

«Посли зі США й Австралії були відкликані для «переоцінки ситуації» – МЗС Франції

Міністр закордонних справ Франції Жан-Ів Ле Дріан звинуватив Австралію і США у брехні на тлі того, як офіційний Париж відкликав своїх послів у цих двох країнах для консультацій. З такою заявою міністр виступив у телеінтерв’ю в суботу, повідомляє Укрінформ.

«Той факт, що вперше в історії відносин між США і Францією ми відкликаємо нашого посла для консультацій, є серйозним політичним актом, який вказує на масштаби нинішньої кризи між нашими країнами», – наголосив Ле Дріан.

Він пояснив, що посли зі США й Австралії були відкликані для «переоцінки ситуації». Ле Дріан також звинуватив країни у «дволикості, серйозному порушенню довіри та зневазі».

Водночас міністр зауважив, що Франція «не бачила необхідності» відкликати свого посла у Великій Британії, однак звинуватив Лондон у «постійному опортунізмі».

Як повідомлялося, минулого тижня США, Британія й Австралія оголосили про створення альянсу AUKUS, який має на меті протистояти експансії Китаю в Азійсько-Тихоокеанському регіоні. У цьому зв’язку Австралія розірвала понад 30-мільярдний контракт із Францією на побудову дизельних підводних човнів. Натомість Канберра уклала контракт із Вашингтоном про постачання атомних субмарин. Це викликало різку реакцію з боку офіційного Парижа на адресу Австралії й США.

До слова, глава МЗС Франції Жан-Ів Ле Дріан оголосив про відкликання послів із США та Австралії для консультацій через скандал з підводними човнами. Своє рішення дипломат пояснив «серйозністю заяв» Вашингтона і Канберри.

Нагадаємо, Австралія відреагувала на відкликання посла Франції після зриву оборонної угоди.