Корабель SpaceX із першим цивільним екіпажем успішно приводнився в Атлантиці
Астронавти повернулися на Землю після триденного перебування в космосі
Корабель SpaceX з першим цивільним екіпажем успішно приводнився в Атлантиці. Crew Dragon пробув на орбіті близько трьох діб. Про це інформує YouTube-канал CNet.
Космічний корабель Crew Dragon із першим у світі повністю непрофесійним комерційним екіпажем після триденного польоту в неділю приводнився в Атлантиці поблизу Флориди.
«Успішне приводнення підтверджено», – йдеться в повідомленні компанії SpaceX.
Splashdown! Welcome back to planet Earth, @Inspiration4x! pic.twitter.com/94yLjMBqWt— SpaceX (@SpaceX) September 18, 2021
До складу екіпажу увійшли 38-річний мільярдер з США Джаред Айзекмен, 29-річна лікарка з дитячої лікарні в Мемфісі Хейлі Арсено, 51-річна професорка геології Сайен Проктор, а також 41-річний співробітник аерокосмічної корпорації Lockheed Martin Крістофер Семброскі.
Відомо, що Айзекмен оплатив всі чотири місця на космічному кораблі. При цьому вартість польоту екіпажу в космос не розкривається.
Капсула була піднята на борт рятувального корабля GO Searcher, всі чотири члени екіпажу вийшли назовні. Екіпаж пройшов медичний огляд, а потім на вертольоті повернувся в космічний центр Кеннеді.
Як зазначили у пресцентрі Inspiration4, місія реалізувала одразу кілька нововведень, а саме:
- перший повністю цивільний політ людини в космос на орбіту,
- перша чорношкіра жінка-пілот космічного корабля,
- наймолодший американець у космосі,
- перша людина, яка полетіла в космос з протезом,
- найдальший політ людини в космос після місій Хаббла,
- вперше SpaceX керував трьома кораблями Dragon у космосі,
- перший вільний політ космічного корабля Dragon у межах пілотованої космічної місії,
- найбільше вікно, яке коли-небудь літало в космос,
- перше приводнення екіпажу Dragon в Атлантичному океані,
- перший запуск пілотованої космічної місії ракеті-носії Falcon 9, яку запускали зрештою тричі.
За задумом, чотири члени місії уособлюють чотири цінності: лідерство, надія, щедрість і процвітання. Вони провели три дні на орбіті на борту корабля Crew Dragon Resilience, оснащеного для цього унікальним куполом замість стикувального люка.
Нагадаємо, 16 вересня американська компанія SpaceX запустила космічний корабель з повністю цивільним екіпажем.