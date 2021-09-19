Корабель SpaceX із першим цивільним екіпажем успішно приводнився в Атлантиці

Вартість польоту екіпажу в космос не розкривається

Астронавти повернулися на Землю після триденного перебування в космосі

Корабель SpaceX з першим цивільним екіпажем успішно приводнився в Атлантиці. Crew Dragon пробув на орбіті близько трьох діб. Про це інформує YouTube-канал CNet.

Космічний корабель Crew Dragon із першим у світі повністю непрофесійним комерційним екіпажем після триденного польоту в неділю приводнився в Атлантиці поблизу Флориди.

«Успішне приводнення підтверджено», – йдеться в повідомленні компанії SpaceX.

До складу екіпажу увійшли 38-річний мільярдер з США Джаред Айзекмен, 29-річна лікарка з дитячої лікарні в Мемфісі Хейлі Арсено, 51-річна професорка геології Сайен Проктор, а також 41-річний співробітник аерокосмічної корпорації Lockheed Martin Крістофер Семброскі.

Відомо, що Айзекмен оплатив всі чотири місця на космічному кораблі. При цьому вартість польоту екіпажу в космос не розкривається.

Капсула була піднята на борт рятувального корабля GO Searcher, всі чотири члени екіпажу вийшли назовні. Екіпаж пройшов медичний огляд, а потім на вертольоті повернувся в космічний центр Кеннеді.

Як зазначили у пресцентрі Inspiration4, місія реалізувала одразу кілька нововведень, а саме:

перший повністю цивільний політ людини в космос на орбіту,

перша чорношкіра жінка-пілот космічного корабля,

наймолодший американець у космосі,

перша людина, яка полетіла в космос з протезом,

найдальший політ людини в космос після місій Хаббла,

вперше SpaceX керував трьома кораблями Dragon у космосі,

перший вільний політ космічного корабля Dragon у межах пілотованої космічної місії,

найбільше вікно, яке коли-небудь літало в космос,

перше приводнення екіпажу Dragon в Атлантичному океані,

перший запуск пілотованої космічної місії ракеті-носії Falcon 9, яку запускали зрештою тричі.

Крім того, місії Inspriation4 вдалося зібрати майже 154 мільйони доларів для дитячої дослідницької лікарні Святого Юди.

За задумом, чотири члени місії уособлюють чотири цінності: лідерство, надія, щедрість і процвітання. Вони провели три дні на орбіті на борту корабля Crew Dragon Resilience, оснащеного для цього унікальним куполом замість стикувального люка.

Нагадаємо, 16 вересня американська компанія SpaceX запустила космічний корабель з повністю цивільним екіпажем.

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