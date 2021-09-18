Австралія відреагувала на відкликання посла Франції після зриву оборонної угоди

Президент Франції Еммануель Макрон та прем'єр-міністр Австралії Скотт Моррісон перед робочою вечерею в Єлисейському палаці в Парижі, у червні 2021 року

«Австралія цінує відносини з Францією та вважає її важливим партнером» – МЗС Австралії

Австралія висловила жаль з приводу відкликання посла Франції на тлі суперечки щодо угоди про підводні човни. Про це заявила речниця міністра закордонних справ Австралії Меріс Пейн, повідомляє Укрінформ із посиланням на The Sydney Morning Herald.

«З жалем відзначаємо рішення Франції відкликати посла в Австралії для консультацій після рішення про проєкт Attack Class. Австралія розуміє глибоке розчарування Франції нашим рішенням», – заявили у МЗС Австралії.

У зовнішньополітичному відомстві також наголосили, що Австралія цінує відносини з Францією та вважає її важливим партнером, який забезпечує стабільність в Індо-Тихоокеанському регіоні.

«Ми сподіваємося на взаємодію з Францією з багатьох питань, що становлять взаємний інтерес, на основі спільних цінностей», – додали у МЗС Австралії.

Як повідомлялося, Франція відкликала для консультацій своїх послів із Вашингтона та Канберри через зрив багатомільярдного контракту на постачання підводних човнів Австралії.

Нагадаємо, 15 вересня президент США Джо Байден, прем’єр-міністр Великобританії Борис Джонсон і прем’єр-міністр Австралії Скотт Моррісон в ході відеоконференції оголосили про підписання так званого «пакту Auukus» – це нове партнерство в області оборони і безпеки, створене для протидії в Індо-Тихоокеанському регіоні Китаю.

Першим наслідком підписання стала відмова Канберри від французьких підводних човнів в обмін на покупку американських атомних субмарин.

В рамках угоди Австралія, зокрема, планує за допомогою американських і британських технологій побудувати як мінімум вісім атомних підводних човнів, а також переоснастити свої збройні сили американськими крилатими ракетами. Через це Канберра розірвала оборонний контракт з Францією.

У Франції відреагували на рішення австралійців розірвати з французами величезний контракт вартістю 56 млрд євро на поставку 12 підводних човнів. Міністр закордонних справ Франції Жан-Ів Ле Дріан назвав дії союзників «ударом в спину».