Білий Дім не знає, чи передасть Україні Залізний Купол

У справі з отримання Україною новітньої американської системи ПРО з'явилася нова деталь

Білий Дім поки не підтверджує інформації про те, що США можуть передати Україні систему протиракетної оборони Залізний Купол. Про це повідомляє Голос Америки

На питання Голосу Америки, речниця Білого Дому сказала, що загальні домовленості про додаткову безпекову допомогу Україні були оголошені, але конкретику вона мусить уточнити з командою. Двопартійна група конгресменів США зробила ще одну спробу заблокувати введення у дію газопроводу Північний потік 2.

Президентка Європейської комісії закликала ЄС розвивати власні оборонні можливості, окремо від блоку НАТО, і звинуватила Білорусь у «гібридному нападі на Європу».

Нагадаємо, Україна та США підписали угоду про стратегічну основу оборонного партнерства.

До слова, Кулеба заявив, що Україна вже цього року отримає партію Javelin від США.

Як повідомлялося 31 серпня, Сполучені Штати Америки обіцяють виділити до $60 мільйонів військової допомоги Україні. У повідомленні Конгресу адміністрація Байдена заявила, що пакет допомоги Україні необхідний через «значне збільшення російської військової активності вздовж її кордону», а також через мінометні обстріли й порушення режиму припинення вогню на Донбасі.

Читайте також: Глава МЗС України прокоментував можливість отримання «Залізного купола»