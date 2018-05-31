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    Главу МЗС Греції звинуватили в державній зраді

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    Грецький міністр&nbsp;Нікос Коціас - Главу МЗС Греції звинуватили в державній зраді
    Грецький міністр Нікос Коціас

    Позов до суду подала грецька Федерація македонських культурних асоціацій

    Міністра закордонних справ Греції Нікоса Коціаса звинувачують у державній зраді у зв'язку з його переговорами з Республікою Македонія щодо зміни її назви.

    Про це в четвер повідомляє Еkathimerini.

    Відзначається, що позов до суду подала грецька Федерація македонських культурних асоціацій. Вони висловлюють почуття «гніву» і «зради» з приводу того, що «пан Коціас віддав наше ім'я».

    Такий крок зроблено у відповідь на повідомлення про те, що найбільш імовірною назвою Македонії, що дозволить вирішити спір із Грецією і розблокувати вступ країни в НАТО, є Республіка Північна Македонія. Організація виступає проти будь-якої згадки назви «Македонія» після перейменування держави.

    «Ми, корінні, справжні македонці, змушені вдатися до суду в пошуках захисту від історично неосвіченої і потенційно небезпечної здачі сусідньої держави слов'яно-албанців», - йдеться в скарзі.

    Як відомо, опозиція Македонії проти нової назви країни.

    Нагадаємо, прем’єр-міністр Македонії Зоран Заяєв заявив про досягнення його адміністрацією згоди із грецькими лідерами щодо нової назви країни, що може покласти край багаторічній суперечці між балканськими сусідами.

    Суперечка про назву Македонії - держави, що виникла після розпаду Югославії в 1991 році, триває понад 25 років. Греція вимагає зміни назви сусідньої країни, щоб уникнути плутанини з північним регіоном Греції - Македонією. Греція також застерігає Скоп'є від будь-яких територіальних претензій на всю історичну Македонію, що знаходиться в Греції. Через це Афіни блокують вступ Македонії в ЄС і НАТО.

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