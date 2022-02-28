Глава російського Центробанку визнала: західні санкції вразили економіку РФ

«Нові іноземні санкції призвели до значної зміни обмінного курсу рубля, обмежили можливість використання золотовалютних резервів»

Західні санкції обрушили курс рубля та кардинально змінили умови для російської економіки. Про це заявила голова Центробанку РФ Ельвіра Набіулліна, повідомляє Інтерфакс.

«Умови для російської економіки кардинально змінилися. Нові іноземні санкції призвели до значної зміни обмінного курсу рубля, обмежили можливість використання золотовалютних резервів», — заявила вона.

«Наша фінансова система та економіка стикаються зараз із абсолютно нестандартною ситуацією», — визнала голова Центробанку РФ.

Набіулліна також заявила, що якщо 24 та 25 лютого Банк Росії міг проводити валютні інтервенції в обсязі близько $1 млрд, то «у зв’язку з обмеженнями на використання золотовалютних резервів у доларах та євро сьогодні (28 лютого) інтервенції нами не проводилися. Уряд оголосив рішення про запровадження обов’язкового продажу 80% експортної виручки».

Раніше повідомлялося, що долар та євро досягли історичних максимумів на початку торгів Московської біржі 28 лютого. По всій Росії жителі вишиковуються у черзі до банкоматів, щоб зняти іноземну валюту, оскільки нові санкції, покликані покарати Кремль за його вторгнення в Україну, призводять до різкого обвалу рубля.

Крім того, Євросоюз ухвалив рішення про заморожування активів Центробанку РФ.