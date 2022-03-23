Ізраїль заборонив Україні купувати шпигунське ПЗ Pegasus, бо у РФ будуть цим незадоволені

З 2019 року українські офіційні особи намагалися переконати Ізраїль видати ліцензію на шпигунське програмне забезпечення для використання в Україні

Ізраїль заборонив Україні купувати шпигунське програмне забезпечення Pegasus від NSO Group, побоюючись, що офіційні особи РФ будуть цим незадоволені. Про це йдеться у спільному розслідуванні видань Guardian та Washington Post.

За даними журналістів, з 2019 року українські офіційні особи намагалися переконати Ізраїль видати ліцензію на шпигунське програмне забезпечення для використання в Україні. Але ці зусилля були відкинуті, і NSO Group, діяльність якої регулюється міноборони Ізраїлю, так і не отримала дозволу на продаж ПЗ в Україну. Джерела видань заявили, що рішення країни відображає небажання конфліктувати з РФ, яка має тісні стосунки з Ізраїлем у сфері розвідки.

Джерела повідомили, що Ізраїль побоюється, що надання Україні можливості прослуховувати російські номери мобільних телефонів через Pegasus розглядатиметься як акт агресії проти російських спецслужб.

Програмне забезпечення Pegasus ізраїльської NSO Group вважається однією з найкращих шпигунських програм для смартфонів. Стеження може вестися у реальному часі та обходити шифрування месенджерів. Програма копіює відправлені й отримані на телефон повідомлення, збирає фотографії та записує дзвінки. Крім того, Pegasus отримує доступ до мікрофона і відеокамери, що дозволяє підслуховувати та підглядати за власниками пристроїв. За допомогою програми можна також відстежувати місцеперебування телефонів.

Нагадаємо, посольство України в Ізраїлі постійно знаходиться в конфронтації з керівництвом країни через небажання Ізраїлю приймати українських біженців.

Як повідомлялося, з початком війни Ізраїль зупинив дію безвізового режиму для громадян України. Окрім того, Ізраїль відмовляється приймати біженців, що тікають від війни. Просто з аеропорту Бен-Гуріона українські родини депортували до Польщі.

Про це йдеться у розслідуванні Guardian та Washington Post.