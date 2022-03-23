Зеленський провів телефонну розмову Джонсоном: про що говорили

Володимир Зеленський та Борис Джонсон обговорили ситуацію в Україні

Зеленський: «Обговорили з британським прем'єр-міністром оборонну допомогу Україні»

Президент Володимир Зеленський провів телефонну розмову з прем'єр-міністром Великобританії Борисом Джонсоном. Лідери обговорили перебіг бойових дій та оборонну допомогу Україні. Про це Зеленський повідомив у Twitter.

«Поговорив телефоном з прем'єр-міністром Великої Британії Борисом Джонсоном. Заручився його підтримкою напередодні завтрашніх важливих зустрічей. Обговорили з британським прем'єр-міністром перебіг бойових дій та оборонну допомогу Україні. Разом переможемо!» – написав Зеленський.

Як раніше повідомлялося, прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон розглядає можливість миттєвої поїздки до Києва, щоб продемонструвати підтримку Україні у війні проти Росії. Наразі його підлеглі аналізують доцільність такого рішення.

Нагадаємо, прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон на конференції Консервативної партії у Блекпулі звинуватив «варвара» Володимира Путіна у вторгненні в Україну, зазначивши, що країни Заходу більше не відновлюватимуть відносини з РФ. Також Джонсон вважає, що російський президент Володимир Путін вторгненням в Україну зробив катастрофічну помилку.

Раніше Джонсон заявив, що Україна зараз розплачується за те, що Захід довгі роки не розумів загрози, яку становить президент РФ Володимир Путін. Як відомо, Джонсон пообіцяв Україні допомогу, яка захистить міста від бомбардувань.

Додамо, що Джонсон пообіцяв зробити все можливе задля завершення війни в Україні.

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