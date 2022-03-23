  1. Головна
  2. Думки вголос
  3. Денис Казанський
рус
    Думки вголос

    Знищення України і українців. Царьов назвав справжню мету Росії

    Царьов розкрив всі плани ворога - Знищення України і українців. Царьов назвав справжню мету Росії
    Царьов розкрив всі плани ворога

    Ми маємо справу зі справжніми нацистами, які заперечують саме наше право на існування

    Мовою оригіналу

    Царев в своем свежем интервью заявил, что Украины как государства не должно существовать.

    Это чтоб никто не сомневался, какие у них истинные цели и задачи. Это никакая не «денацификация». Это уничтожение Украины и украинцев.

    Мы имеем дело с настоящими нацистами, которые отрицают само наше право на существование. Кто поумнее, тот конечно такого не озвучивает. Но поскольку Царев – дегенерат с двумя извилинами, он раскрывает все планы врага.

    И важно доносить эту информацию до всего мирового сообщества, чтобы они понимали, что сейчас происходит на самом деле.

    Читайте також:

    Джерело: блог Дениса Казанського

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів.
    Теги: росія окупанти війна Олег Царьов Україна окупація #stoprussia
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    ІНШІ ДУМКИ АВТОРА
    ПОПУЛЯРНІ АВТОРИ
    Остап Дроздов
    Остап Дроздов

    Журналіст

    Анатолій Гриценко
    Анатолій Гриценко

    голова Координаційної ради партії «Громадянська позиція»

    Кирило Сазонов
    Кирило Сазонов

    Політичний оглядач

    Олександр Кочетков
    Олександр Кочетков

    Аналітик, політтехнолог

    Станіслав Желіховський
    Станіслав Желіховський

    Кандидат політичних наук, провідний фахівець Дипломатичної академії України імені Геннадія Удовенка при МЗС

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Знищення України і українців. Царьов назвав справжню мету Росії