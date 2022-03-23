Знищення України і українців. Царьов назвав справжню мету Росії

Ми маємо справу зі справжніми нацистами, які заперечують саме наше право на існування

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Царев в своем свежем интервью заявил, что Украины как государства не должно существовать.

Это чтоб никто не сомневался, какие у них истинные цели и задачи. Это никакая не «денацификация». Это уничтожение Украины и украинцев.

Мы имеем дело с настоящими нацистами, которые отрицают само наше право на существование. Кто поумнее, тот конечно такого не озвучивает. Но поскольку Царев – дегенерат с двумя извилинами, он раскрывает все планы врага.

И важно доносить эту информацию до всего мирового сообщества, чтобы они понимали, что сейчас происходит на самом деле.

Джерело: блог Дениса Казанського

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