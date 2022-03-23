Знищення України і українців. Царьов назвав справжню мету Росії
Ми маємо справу зі справжніми нацистами, які заперечують саме наше право на існування
Мовою оригіналу
Царев в своем свежем интервью заявил, что Украины как государства не должно существовать.
Это чтоб никто не сомневался, какие у них истинные цели и задачи. Это никакая не «денацификация». Это уничтожение Украины и украинцев.
Мы имеем дело с настоящими нацистами, которые отрицают само наше право на существование. Кто поумнее, тот конечно такого не озвучивает. Но поскольку Царев – дегенерат с двумя извилинами, он раскрывает все планы врага.
И важно доносить эту информацию до всего мирового сообщества, чтобы они понимали, что сейчас происходит на самом деле.
Джерело: блог Дениса Казанського