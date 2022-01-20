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    Голова ОБСЄ заразився коронавірусом

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    Рау перебуває на самоізоляції - Голова ОБСЄ заразився коронавірусом
    Рау перебуває на самоізоляції
    фото: Zbigniew Rau/ Facebook

    Через хворобу посадовець скасував низку закордонних візитів

    Новий голова ОБСЄ, міністр закордонних справ Польщі Збігнєв Рау заразився коронавірусом, через що скасував свої найближчі візити в Іспанію і на Мальту. Про це повідомив у Тwitter речник МЗС Польщі Лукаш Ясіна.

    «З огляду на позитивний результат тесту на SARS-CoV-2, міністр закордонних справ Збігнєв Рау скасував свої візити в Іспанію і на Мальту», – повідомив Ясіна.

    За його словами, Рау найближчим часом виконуватиме свої обов’язки відповідно до процедур, передбачених у такій ситуації.

    Згодом він додав, що міністр почувається добре і перебуває в самоізоляції.

    Нагадаємо, міністр закордонних справ Польщі Збігнєв Рау заявив, що відвідає Україну, зокрема східну частину країни, і це буде його перша поїздка в ролі голови Організації з безпеки і співробітництва в Європі (ОБСЄ).

    Раніше польський міністр заявив, що ризик виникнення війни в Європі на сьогодні значно вищий, ніж будь-коли за останні 30 років.

    Нагадаємо, з 1 січня 2022 року Польща перейняла головування в ОБСЄ від Швеції.

    Перед цим канцлер Австрії заразився коронавірусом. Також президент Мозамбіку заразився коронавірусом.

    Теги: МЗС ОБСЄ міністр
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    Голова ОБСЄ заразився коронавірусом