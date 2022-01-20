Голова ОБСЄ заразився коронавірусом

Через хворобу посадовець скасував низку закордонних візитів

Новий голова ОБСЄ, міністр закордонних справ Польщі Збігнєв Рау заразився коронавірусом, через що скасував свої найближчі візити в Іспанію і на Мальту. Про це повідомив у Тwitter речник МЗС Польщі Лукаш Ясіна.

«З огляду на позитивний результат тесту на SARS-CoV-2, міністр закордонних справ Збігнєв Рау скасував свої візити в Іспанію і на Мальту», – повідомив Ясіна.

За його словами, Рау найближчим часом виконуватиме свої обов’язки відповідно до процедур, передбачених у такій ситуації.

Згодом він додав, що міністр почувається добре і перебуває в самоізоляції.

Нагадаємо, міністр закордонних справ Польщі Збігнєв Рау заявив, що відвідає Україну, зокрема східну частину країни, і це буде його перша поїздка в ролі голови Організації з безпеки і співробітництва в Європі (ОБСЄ).

Раніше польський міністр заявив, що ризик виникнення війни в Європі на сьогодні значно вищий, ніж будь-коли за останні 30 років.

Нагадаємо, з 1 січня 2022 року Польща перейняла головування в ОБСЄ від Швеції.

Перед цим канцлер Австрії заразився коронавірусом. Також президент Мозамбіку заразився коронавірусом.