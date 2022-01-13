Глава ОБСЄ: ризик війни в Європі зараз найвищий за останні 30 років

Збігнєв Рау: очевидно, що ризик виникнення війни в регіоні ОБСЄ наразі вищий, ніж будь-коли за останні 30 років

Держави-учасниці ОБСЄ сьогодні стикаються з різноманітними загрозами миру та безпеці

Голова Організації з безпеки і співробітництва в Європі (ОБСЄ) та міністр закордонних справ Польщі Збігнєв Рау назвав загрозу війни у Європі найвищою, ніж будь-коли за останні 30 років. Про це він заявив у четвер, 13 січня, на відкритті засідання Постійної ради ОБСЄ у Відні.

«Очевидно, що ризик виникнення війни в регіоні ОБСЄ наразі вищий, ніж будь-коли за останні 30 років», – сказав він.

За його словами, держави-учасниці ОБСЄ сьогодні стикаються з різноманітними загрозами миру та безпеці.

«Затяжні конфлікти, військова конфронтація, радикалізація, тероризм разом з ерозією режиму контролю за озброєннями, наслідки пандемії Covid-19, значні порушення основних прав та свобод ведуть до зростання невизначеності, непередбачуваності, фрагментації та зростання страхів у наших суспільствах», – заявив чинний голова ОБСЄ.

Рау зазначив, що все це становить виклики для ОБСЄ, яка намагається вигнати війну з Європи. Інструментами для цих спроб ОБСЄ є фундаментальні засади статуту ООН, Гельсінський заключний акт, Паризька хартія для Нової Європи.

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Фактично це засідання є третім раундом перемовин із Росією щодо деескалації напруженості довкола і в Україні. Сама Україна вперше бере в цих переговорах участь, адже саміт Росія-США 10 січня і засідання Ради НАТО-РФ українських представників не не передбачали. Однак і Штати, і Альянс узгоджували з Україною позиції перед розмовами з росіянами.

Нагадаємо, секретар РНБО Олексій Данілов озвучив два головні плани Путіна. Тим часом США визначилися із набором екстрених санкцій у разі вторгнення Росії в Україну.

Напередодні у Сенат США надійшли жорсткі санкції проти Росії, які зачеплять Путіна. Як відомо, у Москві не виключають, що Росія може напасти на Україну. Москва визнала таку ймовірність за двох обставин.

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