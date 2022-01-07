Канцлер Австрії заразився коронавірусом

Карл Нехаммер раніше отримав три щеплення від коронавірусу

Канцлер Австрії Карл Нехаммер здав позитивний тест на коронавірус, повідомляє ORF.

«Канцлер Карл Нехаммер здав сьогодні позитивний тест на коронавірус», – йдеться у повідомленні.

Повідомляється, що в середу політик спілкувався із людиною, у якої пізніше був виявлений коронавірус. Сам канцлер раніше зробив три щеплення від коронавірусу, він знаходиться вдома на карантині і продовжує роботу. Його дружина і діти також здали тести і отримали негативний результат.

Хвороба на даний момент протікає безсимптомно.

«Немає причин для занепокоєння, відчуваю себе добре. Я закликаю, прищеплюйтеся, зробіть бустерну дозу щеплення. Це з великою ймовірністю захистить від тяжкого перебігу хвороби», – заявив канцлер.

Напередодні повідомлялося, що президент Мозамбіку Філіпе Ньюсі та його дружина Ісаура здали позитивні тести на коронавірус і пішли на самоізоляцію.

Президент Мозамбіку також нагадав про високу заразність «Омікрон»-штаму коронавірусу, закликав співвітчизників пройти вакцинацію та дотримуватися заходів профілактики коронавірусу та боротьби з ним.

Нагадаємо, раніше президент ПАР заразився коронавірусом.

Також епідемія коронавірусу добралася до португальської «Бенфіки». Одразу чотири гравці команди підхопили інфекцію. Серед них опинився і нападник збірної України Роман Яремчук.

Голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук вдруге захворів на Covid-19.

І президент Польщі Анджей Дуда отримав позитивний аналіз на наявність Covid-19, повідомив голова адміністрації президента Павел Шрот.

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