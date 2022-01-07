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    Канцлер Австрії заразився коронавірусом

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    Попри позитивний тест Нехаммер радить усім робити бустерне щеплення від ковіду - Канцлер Австрії заразився коронавірусом
    Попри позитивний тест Нехаммер радить усім робити бустерне щеплення від ковіду
    фото: ера

    Карл Нехаммер раніше отримав три щеплення від коронавірусу

    Канцлер Австрії Карл Нехаммер здав позитивний тест на коронавірус, повідомляє ORF.

    «Канцлер Карл Нехаммер здав сьогодні позитивний тест на коронавірус», – йдеться у повідомленні.

    Повідомляється, що в середу політик спілкувався із людиною, у якої пізніше був виявлений коронавірус. Сам канцлер раніше зробив три щеплення від коронавірусу, він знаходиться вдома на карантині і продовжує роботу. Його дружина і діти також здали тести і отримали негативний результат.

    Хвороба на даний момент протікає безсимптомно.

    «Немає причин для занепокоєння, відчуваю себе добре. Я закликаю, прищеплюйтеся, зробіть бустерну дозу щеплення. Це з великою ймовірністю захистить від тяжкого перебігу хвороби», – заявив канцлер.

    Напередодні повідомлялося, що президент Мозамбіку Філіпе Ньюсі та його дружина Ісаура здали позитивні тести на коронавірус і пішли на самоізоляцію.

    Президент Мозамбіку також нагадав про високу заразність «Омікрон»-штаму коронавірусу, закликав співвітчизників пройти вакцинацію та дотримуватися заходів профілактики коронавірусу та боротьби з ним.

    Нагадаємо, раніше президент ПАР заразився коронавірусом.

    Також епідемія коронавірусу добралася до португальської «Бенфіки». Одразу чотири гравці команди підхопили інфекцію. Серед них опинився і нападник збірної України Роман Яремчук.

    Голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук вдруге захворів на Covid-19.

    І президент Польщі Анджей Дуда отримав позитивний аналіз на наявність Covid-19, повідомив голова адміністрації президента Павел Шрот.

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    Теги: Австрія хвороби епідемія вакцинація коронавірус
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    Канцлер Австрії заразився коронавірусом