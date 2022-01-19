Україна отримає від США додаткову військову допомогу. Блінкен назвав умову

США готові надалі підтримувати Україну та допомагати з озброєнням

Протягом останніх років Сполучені Штати Америки надали Україні більше військової допомоги, ніж будь-яким іншим країнам світу. При цьому у разі російської агресії США збільшать обсяг такої допомоги. Про це під час спільної пресконференції з міністром закордонних справ Дмитром Кулебою за результатами візиту до України повідомив державний секретар США Ентоні Блінкен.

«Ми надали оборонну безпекову допомогу Україні, й продовжуємо надавати її. Я не буду зупинятися на деталях цієї допомоги, але хочу зазначити наступне: ми надали більше безпекової допомоги за останній рік більше, ніж будь-якій іншій країні починаючи з 2014 року», – зазначив держсекретар.

За його словами, обсяги цієї допомоги особливо зросли протягом останніх тижнів.

«Якщо Росія відновить свою агресію, ми надамо додаткову допомогу Україні. Все це вже заплановано, і все це сприятиме обороноздатності України», – наголосив Блінкен.

При цьому Дмитро Кулеба підтвердив, що США та Україна ефективно співпрацюють в оборонній сфері.

«У нас є дуже гарне співробітництво зі Сполученими Штатами у питанні військової допомоги. Ця допомога дійсно зміцнює нашу обороноздатність», – зауважив міністр.

Він додав, що Україна співпрацює за цим напрямком із низкою європейських країн.

Нагадаємо, що держсекретар Сполучених Штатів Ентоні Блінкен 19 січня прибув у Київ, де зустрівся з президентом Володимиром Зеленським. Блінкен під час зустрічі розповів, що приїхав на прохання президента США Джо Байдена, щоб підтвердити підтримку України зі сторони США. Держсекретар наголосив, що «зараз як ніколи все залежить від українців і ні від кого іншого, щоб вирішити своє майбутнє та майбутнє цієї країни». Скупчення російських військ біля кордонів з Україною він назвав «безпрецедентною загрозою».

Додамо, шо генсек НАТО Єнс Столтенберг заявив після розмови із Володимиром Зеленським, що НАТО не піде на компроміси з Росією.