Шмигаль разом із міністрами зробили бустерне щеплення (фото, відео)

В Україні з 6 січня дозволена бустерна доза вакцини проти коронавірусу всім повнолітнім

Глава уряду Денис Шмигаль разом з міністрами сьогодні отримали бустерну дозу вакцини від Covid-19. Вони закликали вакцинуватися всіх тих, у кого минуло шість місяців з моменту другої вакцинації.

«Разом з колегами з Кабінету міністрів України отримав свою бустерну дозу антиковідної вакцини. Від мого другого щеплення пройшло більше шести місяців, тому скористався можливістю отримати додатковий захист від коронавірусної хвороби», – написав він.

Першими щепилися прем'єр-міністр Денис Шмигаль та віцепрем'єр-міністерка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина.

Третім вакцинувався міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко, за ним були міністр соціальної політики Марина Лазебна, міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко, віцепрем'єр-міністр – міністр цифрової трансформації Михайло Федоров, міністр внутрішніх справ Денис Монастирський.

Також щепилися у прямому ефірі міністр освіти і науки Сергій Шкарлет, міністр розвитку громад та територій Олексій Чернишов, міністр фінансів Сергій Марченко, міністр Кабінету міністрів Олег Немчінов та міністр юстиції Денис Малюська.

Бустерну дозу отримали й інші співробітники Кабміну.

Як відомо, в Україні з 6 січня дозволена бустерна доза вакцини проти коронавірусу всім повнолітнім.

Бустерна доза допомагає поновити ефективність проти симптоматичного захворювання на Covid-19, госпіталізації та смерті внаслідок цієї хвороби.

Рекомендовано робити «бустер» мРНК-вакцинами, адже, за даними наявних досліджень, вони демонструють найкращі результати незалежно від того, яким вакцинами був зробленим базовий курс. «Особливо важливо отримати свій додатковий захист для літніх людей та людей із супутніми хворобами, адже в разі інфікування, базовий курс щеплення допоможе зберегти їх життя, а бустерна доза – поновити захист», – наголосив міністр охорони здоров’я.

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