Заява віцепрем'єра Словаччини заохочує Росію до подальшої агресії – МЗС

Віце-прем'єр, міністр економіки Словаччини Ріхард Сулик заявив, що санкції проти Росії завдають лише шкоди її торговим партнерам

Віце-прем'єр, міністр економіки Словаччини Ріхард Сулик заявив, що санкції проти Росії завдають лише шкоди її торговим партнерам

Коментарі словацького посадовця дисонують із офіційною позицією Словаччини

У Міністерстві закордонних справ вважають неприйнятними заяви міністра економіки Словаччини, які ставлять під сумнів територіальну цілісність України. Про це «Главкому» повідомив речник МЗС Олег Ніколенко.

«Прикро, що урядовець дружньої нам держави, з якою у нас високий рівень відносин, демонструє викривлене сприйняття реальності в частині приналежності Криму і розуміння накладених на Російську Федерацію санкцій. Розмови про повернення до business as usual з РФ, яка грубо порушила міжнародне право, захопивши силою Крим і розпочавши збройну агресію на Донбасі, лише пропагують безкарність і заохочують Росію до подальшої агресії», – наголосив дипломат.

У МЗС України вважають, що коментарі словацького посадовця дисонують із офіційною позицією Словаччини та консолідованою позицією ЄС в контексті протидії російській агресії проти України.

«Вимагаємо публічного спростування паном міністром своїх висловлювань, які не сприяють розвитку дружніх українсько-словацьких відносин», – йдеться у повідомленні міністерства закордонних справ.

Напередодні віцепрем'єр, міністр економіки Словаччини Ріхард Сулик заявив, що Росія не поверне Україні захоплений у 2014 році Крим. Крім того, за його словами, санкції проти РФ завдають шкоди її торговим партнерам.

Додамо, шо генсек НАТО Єнс Столтенберг заявив після розмови із Володимиром Зеленським, що НАТО не піде на компроміси з Росією.

Крім того, держсекретар Сполучених Штатів Ентоні Блінкен 19 січня прибув у Київ, де зустрівся з президентом Володимиром Зеленським. Блінкен під час зустрічі розповів, що приїхав на прохання президента США Джо Байдена, щоб підтвердити підтримку України зі сторони США. Держсекретар наголосив, що «зараз як ніколи все залежить від українців і ні від кого іншого, щоб вирішити своє майбутнє та майбутнє цієї країни». Скупчення російських військ біля кордонів з Україною він назвав «безпрецедентною загрозою».