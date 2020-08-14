Велика Британія підписала угоди на купівлю понад 300 млн доз майбутньої вакцини від коронавірусу



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Британія підписала угоди на придбання 340 млн доз вакцини від коронавірусу

Уряд країни, закуповуючи вакцини від різних виробників, сподівається отримати принаймні одну з них, що успішно пройде усі стадії випробувань

Велика Британія підписала угоди на закупівлю 340 млн доз вакцин від коронавіру від шести компаній. Про це повідомляє ВВС.

Зазначається, що наразі британський уряд підписала ще одну попередню угоду про закупівлю 90 млн доз майбутньої вакцини від коронавірусу. Це вакцина від бельгійської фармкомпанії Janssen та американської Novavax.

«На сьогодні Британія вже зарезервувала купівлю 100 млн доз вакцини, розробленої AstraZeneca при Університеті Оксфорду, по 60 млн доз вакцини від Valneva, GSK/Sanofi та Novavax, та по 30 млн доз від компаній Janssen та BioNTech/Pfizer», - йдеться у повідомленні.

В уряді відзначають, що такої кількості вакцин потенційно достатньо для того, щоб кожен житель Британії отримав п’ять доз, більшість вакцин передбачають введення двох доз.

У Британії, закуповуючи вакцини від різних виробників, сподіваються отримати принаймні одну з них, що успішно пройде усі стадії випробувань.

Нагадаємо, Єврокомісія попередньо домовилася про закупівлю 300 млн доз потенційної вакцини від коронавірусу, що розробляється компанією Sanofi-GSK. Перемовини ведуться і з іншими розробниками.

Ще раніше, у червні, Німеччина, Франція, Італія і Нідерланди підписали перший контракт як мінімум на 300 мільйонів доз вакцин від коронавірусу. Контрактним партнером є фармацевтична компанія AstraZeneca.

Нагадаємо, 11 серпня Путін заявив, що Росія зареєструвала першу у світі вакцину від коронавірусу. Також повідомлялося, що з моменту реєстрації вакцини починається третя фаза її випробувань.

ВООЗ вважає, що російську вакцину від Covid-19 треба ретельно перевірити.

Раніше у Німеччині Інститут імені Пауля Ерліха (PEI), що займається ліцензуванням вакцин, заявив про створення вакцини від коронавірусу в кінці 2020 року.

До відома, США вже замовили 100 млн доз вакцини від коронавірусу майже на $2 млрд.

Окрім того, Євросоюз виділив €100 мільйонів для розробки вакцини проти Covid-19.

Також у Всесвітній організації охорони здоров’я спрогнозували, що масова вакцинація від коронавірусу може початися в середині 2021 року.

У МОЗ раніше повідомили, що масове виробництво вакцини від коронавірусу почнеться не раніше весни 2021 року.

Як повідомлялося, у світі станом на 14 серпня зафіксовано понад 20,7 млн людей заражених коронавірусом, з них понад 750 тисяч померли, ще 12,8 мільйона одужали. Найбільше інфікованих у США, Бразилії, Індії, Росії та ПАР. У Венесуелі виявлено 29 тисяч випадків заражень, померли 247 осіб.