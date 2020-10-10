Трамп здав ще один тест на Covid-19
Трамп запевняє, що в його організмі вірусу майже немає
Президент США Дональд Трамп пройшов ще один тест на новий тип коронавируса Covid-19.
Про це повідомляє Fox News.
За словами глави Білого дому, в його організмі вірусу майже немає, або він зовсім тепер відсутній.
«Я не знаю показників або чогось ще поки, але мені зробили повторний тест, і я знаю, що я або в нижній частині шкали, або вільний від вірусу», – зазначивТрамп.
Як повідомлялося 8 жовтня, Комісія з президентських дебатів оголосила, що Байден та інфікований Трамп будуть спілкуватися вперше в історії країни віртуально.
Нагадаємо, 7 жовтня Байден написав, що відмовляється від дебатів з Трампом, доки той хворіє коронавірусом.
Також повідомлялося, що Байден максимально збільшив відрив від Трампа.
До слова, хворий на Covid-19 Трамп має намір повернутися до передвиборчих перегонів наступного тижня.
2 жовтня Трамп підхопив коронавірус.
Вибори у США відбудуться 3 листопада.