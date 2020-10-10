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    У світі

    Трамп здав ще один тест на Covid-19

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    Дональд Трамп здав ще один тест на Covid-19 - Трамп здав ще один тест на Covid-19
    Дональд Трамп здав ще один тест на Covid-19

    Трамп запевняє, що в його організмі вірусу майже немає

    Президент США Дональд Трамп пройшов ще один тест на новий тип коронавируса Covid-19.

    Про це повідомляє Fox News.

    За словами глави Білого дому, в його організмі вірусу майже немає, або він зовсім тепер відсутній.

    «Я не знаю показників або чогось ще поки, але мені зробили повторний тест, і я знаю, що я або в нижній частині шкали, або вільний від вірусу», – зазначивТрамп.

    Як повідомлялося 8 жовтня, Комісія з президентських дебатів оголосила, що Байден та інфікований Трамп будуть спілкуватися вперше в історії країни віртуально.

    Нагадаємо, 7 жовтня Байден написав, що відмовляється від дебатів з Трампом, доки той хворіє коронавірусом.

    Також повідомлялося, що Байден максимально збільшив відрив від Трампа.

    До слова,  хворий на Covid-19 Трамп має намір повернутися до передвиборчих перегонів наступного тижня. 

    2 жовтня Трамп підхопив коронавірус.

    Вибори у США відбудуться 3 листопада.

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