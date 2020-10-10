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    Трамп розповів про своє самопочуття після зараження коронавірусом

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    Дональд Трамп розповів, що&nbsp;&nbsp;йому робили томографію, оскільки були підозри на запалення легень, однак вони не підтвердилися - Трамп розповів про своє самопочуття після зараження коронавірусом
    Дональд Трамп розповів, що  йому робили томографію, оскільки були підозри на запалення легень, однак вони не підтвердилися

    Я був втомлений і не відчував такого рівня енергії, - президент США

    Президент США Дональд Трамп розповів про своє самопочуття після зараження коронавірусом в ефірі Fox News.

    За словами глави держави, він не почував себе так, як повинен почувати президент США. 

    «Це більше слабкість, ніж щось ще. Я був втомлений і не відчував такого рівня енергії», – зізнався Трамп.

    Американський лідер додав, що йому робили томографію, оскільки були підозри на запалення легень, однак вони не підтвердилися. «Спочатку я думав, що там було якесь згущення, але в кінцевому рахунку тест був хороший», – підкреслив Трамп.

    Як повідомлялося, президент США Дональд Трамп пройшов ще один тест на н коронавірус.

    8 жовтня, Комісія з президентських дебатів оголосила, що Байден та інфікований Трамп будуть спілкуватися вперше в історії країни віртуально.

    Нагадаємо, 7 жовтня Байден написав, що відмовляється від дебатів з Трампом, доки той хворіє коронавірусом.

    Також повідомлялося, що Байден максимально збільшив відрив від Трампа.

    До слова,  хворий на Covid-19 Трамп має намір повернутися до передвиборчих перегонів наступного тижня. 

    2 жовтня Трамп підхопив коронавірус.

    Вибори у США відбудуться 3 листопада.

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