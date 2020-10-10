Трамп розповів про своє самопочуття після зараження коронавірусом



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Дональд Трамп розповів, що йому робили томографію, оскільки були підозри на запалення легень, однак вони не підтвердилися

Я був втомлений і не відчував такого рівня енергії, - президент США

Президент США Дональд Трамп розповів про своє самопочуття після зараження коронавірусом в ефірі Fox News.

За словами глави держави, він не почував себе так, як повинен почувати президент США.

«Це більше слабкість, ніж щось ще. Я був втомлений і не відчував такого рівня енергії», – зізнався Трамп.

Американський лідер додав, що йому робили томографію, оскільки були підозри на запалення легень, однак вони не підтвердилися. «Спочатку я думав, що там було якесь згущення, але в кінцевому рахунку тест був хороший», – підкреслив Трамп.

Як повідомлялося, президент США Дональд Трамп пройшов ще один тест на н коронавірус.

8 жовтня, Комісія з президентських дебатів оголосила, що Байден та інфікований Трамп будуть спілкуватися вперше в історії країни віртуально.

Нагадаємо, 7 жовтня Байден написав, що відмовляється від дебатів з Трампом, доки той хворіє коронавірусом.

Також повідомлялося, що Байден максимально збільшив відрив від Трампа.

До слова, хворий на Covid-19 Трамп має намір повернутися до передвиборчих перегонів наступного тижня.

2 жовтня Трамп підхопив коронавірус.

Вибори у США відбудуться 3 листопада.