Трамп розповів про своє самопочуття після зараження коронавірусом
Я був втомлений і не відчував такого рівня енергії, - президент США
Президент США Дональд Трамп розповів про своє самопочуття після зараження коронавірусом в ефірі Fox News.
За словами глави держави, він не почував себе так, як повинен почувати президент США.
«Це більше слабкість, ніж щось ще. Я був втомлений і не відчував такого рівня енергії», – зізнався Трамп.
Американський лідер додав, що йому робили томографію, оскільки були підозри на запалення легень, однак вони не підтвердилися. «Спочатку я думав, що там було якесь згущення, але в кінцевому рахунку тест був хороший», – підкреслив Трамп.
Як повідомлялося, президент США Дональд Трамп пройшов ще один тест на н коронавірус.
8 жовтня, Комісія з президентських дебатів оголосила, що Байден та інфікований Трамп будуть спілкуватися вперше в історії країни віртуально.
Нагадаємо, 7 жовтня Байден написав, що відмовляється від дебатів з Трампом, доки той хворіє коронавірусом.
Також повідомлялося, що Байден максимально збільшив відрив від Трампа.
До слова, хворий на Covid-19 Трамп має намір повернутися до передвиборчих перегонів наступного тижня.
2 жовтня Трамп підхопив коронавірус.
Вибори у США відбудуться 3 листопада.