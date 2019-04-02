Греція та Північна Македонія домовилися про відкриття посольств



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Прем’єр-міністр Греції Алексіс Ципрас з македонським колегою Зораном Заєвим Фото: AFP

Прем’єри Греції та Північної Македонії домовилися підвищити рівень дипломатичних відносин між державами

Греція та Північна Македонія створять посольства, які замінять офіси зв'язку, що діють сьогодні.

Про це заявив прем'єр-міністр Греції Алексіс Ціпрас під час зустрічі з північномакедонським прем'єр-міністром Зораном Заєвим, пише Proto Tema.

Таким чином має бути підвищений рівень дипломатичних відносин між державами, а також це стане символом поліпшення відносин між Афінами та Скоп'єм.

«У дипломатичній сфері ми створюємо посольства й закриваємо офіси зв'язку», - заявив Ціпрас.

Сторони також підписали меморандум про розуміння, згідно з яким Греція буде просувати вступ Північної Македонії в НАТО і допомагати Скоп'є після набуття членства в Альянсі.

Нагадаємо, 2 квітня арем’єр Греції вперше з 1991 року прибув з візитом до Північної Македонії – у Скоп’є Алексіса Ципраса чекав привітний прийом.

Одноденний візит Ципраса відбувся через місяць після того, як грецький прем'єр і його македонський колега Зоран Заєв завершили виконання угоди про зміну назви Македонії, щоб відрізнити її від однойменної грецької провінції.

Нагадаємо, у лютому Македонія змінила свою назву на Північну Македонію, як передбачав її договір із Грецією.