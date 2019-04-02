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    У світі

    Греція та Північна Македонія домовилися про відкриття посольств

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    <p>Прем&rsquo;єр-міністр Греції Алексіс Ципрас з македонським колегою Зораном Заєвим</p> - Греція та Північна Македонія домовилися про відкриття посольств

    Прем’єр-міністр Греції Алексіс Ципрас з македонським колегою Зораном Заєвим

    Фото: AFP

    Прем’єри Греції та Північної Македонії домовилися підвищити рівень дипломатичних відносин між державами

    Греція та Північна Македонія створять посольства, які замінять офіси зв'язку, що діють сьогодні.

    Про це заявив прем'єр-міністр Греції Алексіс Ціпрас під час зустрічі з північномакедонським прем'єр-міністром Зораном Заєвим, пише Proto Tema.

    Таким чином має бути підвищений рівень дипломатичних відносин між державами, а також це стане символом поліпшення відносин між Афінами та Скоп'єм.

    «У дипломатичній сфері ми створюємо посольства й закриваємо офіси зв'язку», - заявив Ціпрас.

    Сторони також підписали меморандум про розуміння, згідно з яким Греція буде просувати вступ Північної Македонії в НАТО і допомагати Скоп'є після набуття членства в Альянсі.

    Нагадаємо, 2 квітня арем’єр Греції вперше з 1991 року прибув з візитом до Північної Македонії – у Скоп’є Алексіса Ципраса чекав привітний прийом.

    Одноденний візит Ципраса відбувся через місяць після того, як грецький прем'єр і його македонський колега Зоран Заєв завершили виконання угоди про зміну назви Македонії, щоб відрізнити її від однойменної грецької провінції.

    Нагадаємо, у лютому Македонія змінила свою назву на Північну Македонію, як передбачав її договір із Грецією.

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