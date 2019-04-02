Греція та Північна Македонія домовилися про відкриття посольств
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Прем’єр-міністр Греції Алексіс Ципрас з македонським колегою Зораном Заєвим
Прем’єри Греції та Північної Македонії домовилися підвищити рівень дипломатичних відносин між державами
Греція та Північна Македонія створять посольства, які замінять офіси зв'язку, що діють сьогодні.
Про це заявив прем'єр-міністр Греції Алексіс Ціпрас під час зустрічі з північномакедонським прем'єр-міністром Зораном Заєвим, пише Proto Tema.
Таким чином має бути підвищений рівень дипломатичних відносин між державами, а також це стане символом поліпшення відносин між Афінами та Скоп'єм.
«У дипломатичній сфері ми створюємо посольства й закриваємо офіси зв'язку», - заявив Ціпрас.
Сторони також підписали меморандум про розуміння, згідно з яким Греція буде просувати вступ Північної Македонії в НАТО і допомагати Скоп'є після набуття членства в Альянсі.
Нагадаємо, 2 квітня арем’єр Греції вперше з 1991 року прибув з візитом до Північної Македонії – у Скоп’є Алексіса Ципраса чекав привітний прийом.
Одноденний візит Ципраса відбувся через місяць після того, як грецький прем'єр і його македонський колега Зоран Заєв завершили виконання угоди про зміну назви Македонії, щоб відрізнити її від однойменної грецької провінції.
Нагадаємо, у лютому Македонія змінила свою назву на Північну Македонію, як передбачав її договір із Грецією.