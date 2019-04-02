Прем’єр Греції здійснює історичний візит до Північної Македонії



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Грецькі ЗМІ називають прийом Ципраса у президентському палаці в Скоп’є «більш ніж теплим» Фото: twitter.com/Zoran_Zaev

Візит Ципраса відбувається через місяць після того, як грецький прем'єр і його македонський колега Зоран Заєв завершили виконання угоди про зміну назви Македонії

Прем’єр Греції вперше з 1991 року прибув з візитом до Північної Македонії – у Скоп’є Алексіса Ципраса чекав привітний прийом.

Візит Ципраса – історичний, адже дві держави три десятиліття конфліктували через назву Македонії. Впродовж цього часу грецькі прем’єри до сусідньої країни не їздили.

Грецькі ЗМІ називають прийом Ципраса у президентському палаці в Скоп’є «більш ніж теплим».

При зустрічі македонський та грецький прем'єри обмінялись рукостисканнями перед об'єктивами фотокамер, обійнялись, а потім усміхаючись зробили декілька спільних селфі. Присутні на церемонії зустріли цей крок оплесками.

«Зустрів свого друга та колегу Алексіса Ципраса. Перший прем'єр-міністр Греції, який відвідав Північну Македонію. Дійсно історичний день», - написав у Twitter македонський прем’єр-міністр Зоран Заєв.

Го пречекав мојот пријател и колега Алексис Ципрас.

Првиот премиер на Грција кој ја посетил Северна

Македонија. Навистина историски ден. pic.twitter.com/CtoAFsbkgw — Зоран Заев (@Zoran_Zaev) 2 апреля 2019 г.

Одноденний візит Ципраса відбувається через місяць після того, як грецький прем'єр і його македонський колега Зоран Заєв завершили виконання угоди про зміну назви Македонії, щоб відрізнити її від однойменної грецької провінції.

Нагадаємо, у лютому Македонія змінила свою назву на Північну Македонію, як передбачав її договір із Грецією.

Джерело: Європейська правда