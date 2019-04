Прем’єр Греції здійснює історичний візит до Північної Македонії

Візит Ципраса відбувається через місяць після того, як грецький прем'єр і його македонський колега Зоран Заєв завершили виконання угоди про зміну назви Македонії

Прем’єр Греції вперше з 1991 року прибув з візитом до Північної Македонії – у Скоп’є Алексіса Ципраса чекав привітний прийом.

Візит Ципраса – історичний, адже дві держави три десятиліття конфліктували через назву Македонії. Впродовж цього часу грецькі прем’єри до сусідньої країни не їздили.

Грецькі ЗМІ називають прийом Ципраса у президентському палаці в Скоп’є «більш ніж теплим».

При зустрічі македонський та грецький прем'єри обмінялись рукостисканнями перед об'єктивами фотокамер, обійнялись, а потім усміхаючись зробили декілька спільних селфі. Присутні на церемонії зустріли цей крок оплесками.

Selfie time for North Macedonia PM @Zoran_Zaev and Greece's @tsipras_eu, who just landed in Skopje. @AFPphoto by @RAtanasovski pic.twitter.com/BeY3iTeqUh