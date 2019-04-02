Прем’єр Греції здійснює історичний візит до Північної Македонії
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Грецькі ЗМІ називають прийом Ципраса у президентському палаці в Скоп’є «більш ніж теплим»
Візит Ципраса відбувається через місяць після того, як грецький прем'єр і його македонський колега Зоран Заєв завершили виконання угоди про зміну назви Македонії
Прем’єр Греції вперше з 1991 року прибув з візитом до Північної Македонії – у Скоп’є Алексіса Ципраса чекав привітний прийом.
Візит Ципраса – історичний, адже дві держави три десятиліття конфліктували через назву Македонії. Впродовж цього часу грецькі прем’єри до сусідньої країни не їздили.
Грецькі ЗМІ називають прийом Ципраса у президентському палаці в Скоп’є «більш ніж теплим».
При зустрічі македонський та грецький прем'єри обмінялись рукостисканнями перед об'єктивами фотокамер, обійнялись, а потім усміхаючись зробили декілька спільних селфі. Присутні на церемонії зустріли цей крок оплесками.
Selfie time for North Macedonia PM @Zoran_Zaev and Greece's @tsipras_eu, who just landed in Skopje. @AFPphoto by @RAtanasovski pic.twitter.com/BeY3iTeqUh— Sally Mairs (@ssmairs) 2 апреля 2019 г.
«Зустрів свого друга та колегу Алексіса Ципраса. Перший прем'єр-міністр Греції, який відвідав Північну Македонію. Дійсно історичний день», - написав у Twitter македонський прем’єр-міністр Зоран Заєв.
Го пречекав мојот пријател и колега Алексис Ципрас.— Зоран Заев (@Zoran_Zaev) 2 апреля 2019 г.
Првиот премиер на Грција кој ја посетил Северна
Македонија. Навистина историски ден. pic.twitter.com/CtoAFsbkgw
Одноденний візит Ципраса відбувається через місяць після того, як грецький прем'єр і його македонський колега Зоран Заєв завершили виконання угоди про зміну назви Македонії, щоб відрізнити її від однойменної грецької провінції.
Нагадаємо, у лютому Македонія змінила свою назву на Північну Македонію, як передбачав її договір із Грецією.
Джерело: Європейська правда