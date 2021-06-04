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    Білоруським авіакомпаніям закрили небо над ЄС

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    Рішення набуде чинності опівночі 5 червня - Білоруським авіакомпаніям закрили небо над ЄС
    Рішення набуде чинності опівночі 5 червня
    Фото: rubryka.com

    Рішення було ухвалено після незаконної примусової посадкуи рейсу Ryanair у Мінську 23 травня

    Рада ЄС затвердила рішення заборонити білоруським авіаперевізникам польоти у повітряному просторі ЄС та використовувати аеропорти країн Євросоюзу. Про це йдеться у заяві на сайті Ради.

    «Отже, держави-члени ЄС повинні будуть відмовити у посадці, вильоті або перельоті через свої території будь-яким повітряним судном, що експлуатуються білоруськими авіаперевізниками, в тому числі як маркетингові перевізники», – йдеться у заяві.

    Рішення було ухвалено після висновків Європейської ради, в яких глави держав та урядів ЄС рішуче засудили незаконну примусову посадку рейсу Ryanair у Мінську 23 травня.

    У висновках також засуджувалося затримання білоруським режимом журналіста Романа Протасевича та його дівчини Софії Сапеги та містився заклик прийняти необхідні заходи, включаючи додаткові санкції проти фізичних осіб та суб'єктів господарювання та подальші секторальні економічні санкції.

    Рішення набуде чинності опівночі 5 червня.

    Нагадаємо, 3 червня Агентство авіаційної безпеки Європейського Союзу (EASA) видало директиву із забороною літати у повітряному просторі Білорусі за винятком надзвичайних ситуацій.

    У свою чергу, Білорусь заявила, що міжнародним рейсам «небезпечно» літати над Україною. Уряд країни також планує звернутися до Ради Міжнародної організації цивільної авіації ICAO для «оцінки правомірності рішення» країн, які заборонили білоруським літакам використовувати свій повітряний простір.

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    Теги: Білорусь ЄС санкції літак Ryanair уряд
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    Білоруським авіакомпаніям закрили небо над ЄС