Грузія відповіла Кремлю на «насильне затягування країни до НАТО»

Грузія вважається країною-аспірантом НАТО, але поки не отримала «план дій щодо членства»

80% грузинів підтримують ідею членства в НАТО та Євросоюз

Міністерство закордонних справ Грузії прокоментувало закиди глави МЗС Росії Сергія Лаврова про нібито спроби «насильно затягнути Грузію в НАТО». Із відповідною заявою виступив заступник глави МЗС Грузії Лаша Дарсалія, пише «Грузія Online».

«Вам відомо, що ідея членства в НАТО та Євросоюзі має велику національну підтримку. Ця підтримка протягом років є 80%, а то й більше. Відповідно, у грузинському суспільстві вже існує консенсус про це. Грузія як демократична країна вже вважає себе частиною саме цього простору, а це насамперед є питанням цінності для Грузії», – сказав Лаша Дарсалія.

Він також додав, що повністю неприйнятними є розмови щодо сфер впливу у XXI столітті.

Нагадаємо, Лавров раніше заявив, що Грузію намагаються «насильно і всупереч волі великої частини її народу затягнути до Північноатлантичного альянсу». За його словами, Росія розглядатиме подальше розширення НАТО як перетин «червоної лінії».

Раніше Грузія жорстко відреагувала на вимогу Росії не розширювати НАТО.

Грузія, яка вважається країною-аспірантом НАТО, вкрай активно співпрацює із блоком, але поки не отримала «план дій щодо членства».

До слова, генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг розкритикував вимогу Російської Федерації щодо запобігання вступу України до Альянсу.

За його словами, Росія «намагається відновити систему», в якій великі держави мали сфери впливу та могли «контролювати чи вирішувати, що можуть робити інші країни».

Раніше у Міністерстві закордонних справ РФ закликали НАТО офіційно відмовитися від декларації 2008 щодо прагнення України та Грузії до Альянсу.

Також Росія пропонує НАТО підписати документ про взаємні гарантії безпеки.