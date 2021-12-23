Порошенко озвучив найкращу санкцію для Росії (відео)

Порошенко: «Ще раз наголошую, найкращою санкцією для Росії буде надання Україні плану чинного членства в НАТО»

Найкращою санкцією на протидію російській агресії могло б стати надання Україні плану чинного членства в НАТО. Про це заявив п’ятий президент України, лідер «Європейської солідарності» Петро Порошенко після зустрічі з європейськими політиками у Польщі.

«Ми взяли участь у потужному безпековому формі, де я разом з попереднім президентом Польщі паном Броніславом Комаровським спільним виступом закликали не лише поляків, а й представників інших держав, зокрема Литви, Латвії щодо спільних і узгоджених дій для того, щоб ця провокація Путіна не мала жодного успіху. І узгодили систему санкцій, які спільно США, Європейським Союзом, і Польщею, яка була одним з ініціаторів, можуть бути застосовані до Російської Федерації. При чому санкції повинні складатися з двох пакетів. Перший пакет, попередній, який має бути прийнятий вже зараз. Він складається з секторальних і санкцій персональних. Ще раз наголошую, найкращою санкцією для Росії буде надання Україні плану чинного членства в НАТО», – наголосив Порошенко.

Також лідер «Європейської солідарності» уточнив, ще значна частина зустрічей була присвячена питанню надання Україні оборонних смертельних видів озброєння.

«Дуже значну частину в нашій дискусії відбулася програма термінової реалізації надання Україні оборонних смертельних видів озброєння. І робиться це лише з однією метою: для того, щоб підвищити для Путіна ціну у випадку, якщо він прийме божевільне рішення про продовження російської агресії, російський наступ. З нашої точки зору це є один з найбільш ефективних інструментів впливу для того, щоб зупинити Путіна. Тому що тисячі трун, які надійдуть в Росію, після цього божевілля, не зважаючи на те, що ми розуміємо, що і Україна заплатить дуже високу криваву ціну, – це має бути ефектом отверезіння . Окремо обговорювалося і питання використання миротворців з мандатом Ради безпеки Об’єднаних націй, як одним із ключових елементів забезпечення безпекового процесу разом з повним припиненням вогню, розброєнням незаконних збройних формувань, виведення російських військ з території України. І початок функціонування на окупованих територіях в рамках деокупації українських політиків, українських масмедіа», – наголосив політик.

До слова, Петро Порошенко взяв участь у Міжнародній безпековій конференції «Росія – Україна – НАТО: ескалація напруження на східному фланзі», яка проходить у Варшаві.

Також секретар РНБО Олексій Данілов напередодні заявив, що біля кордонів України на відстані 200 км перебуває 122 тисячі російських військових, на відстані 400 км – 143,5 тисячі.

Нагадаємо, 20 грудня п'ятий президент України та народний депутат від «Європейської солідарності» Петро Порошенко отримав підозру у державній зраді.

Президент Володимир Зеленський вважає, що оголошення підозри п'ятому президенту Петру Порошенку не вплине на внутрішньополітичну ситуацію в Україні.