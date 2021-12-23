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    Український журналіст Цимбалюк розповів, чому не пішов на пресконференцію Путіна

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    Журналіст звинуватив Адміністрацію президента РФ в організації його цькування - Український журналіст Цимбалюк розповів, чому не пішов на пресконференцію Путіна
    Журналіст звинуватив Адміністрацію президента РФ в організації його цькування

    «Подивлюся цього року пресконференцію онлайн»

    Український журналіст, кореспондент УНІАН у Москві Роман Цимбалюк вирішив не відвідувати пресконференцію очільника РФ Володимира Путіна, яка відбувається сьогодні у Москві. Відповідне рішення Цимбалюк пояснив на своїй Facebook-сторінці.

    «Ще жодного разу за 13 років своєї роботи в Москві я не користувався такою увагою спецслужби прес-служби Кремля, як цього тижня. Мені зателефонували звідти безліч разів із питанням, чи прийду на зустріч із Володимиром Путіним у Манежі», – написав Цимбалюк.

    Журналіст вважає, що Адміністрація президента Росії є безпосереднім організатором його цькування на території країни.

    «І прес-служба того ж президента чекає, коли ж прийде незручний і нахабний Цимбалюк, і можна буде показати демократичний та доброзичливий настрій Путіна у прямому ефірі! Тому що Путіну можна ставити будь-які питання, він на них чекає і без них нудьгує, але немає кому їх ставити – немає журналістів, а якщо є, вони обґрунтовано бояться за своє життя та свободу», – зазначив журналіст.

    Цимбалюк уточнив, що, за його даними, кампанією з переслідування його і його родини керує саме Адміністрація президента РФ, та, скоріше за все, справу проти нього, відкриту прокуратурою за «екстремізм», найближчим часом перекваліфікують на кримінальну.

    «Хочете питання – надягніть намордники на своїх псів», – підсумував український журналіст.

    Нагадаємо, Роман Цимбалюк є єдиним акредитованим в Росії українським журналістом. Нещодавно російські ЗМІ повідомили, що Цимбалюку в Росії інкримінують збудження ненависті та ворожнечі до росіян.

    Адвокат Микола Полозов уточнив, що влада Росії інкримінує Цимбалюку екстремізм. Журналіста викликали на допит 24 грудня до московської прокуратури.

    На цькування журналіста в Росії вже відреагував український МЗС.

    Читайте також інтерв'ю: Росія звинуватила Романа Цимбалюка в екстремізмі. Інтерв’ю з адвокатом українського журналіста
    Теги: Микола Полозов Росія Адміністрація Президента адвокат журналіст
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    Український журналіст Цимбалюк розповів, чому не пішов на пресконференцію Путіна